الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نبيل نجم الدين: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال محاولة لصرف الأنظار عن جرائم غزة

نبيل نجم الدين،فيتو
نبيل نجم الدين،فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية: إن اعتراف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، يحمل عدة أسباب ودوافع خطيرة، مؤكدًا أن نتنياهو مجرم حرب وفقًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح نجم الدين، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الأول وراء هذه الخطوة يتمثل في محاولة إشغال الرأي العام العالمي بعيدًا عن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، عبر خلق بؤرة توتر جديدة وتحويل الأنظار إلى ملف سياسي وجيوسياسي مختلف.

وأضاف أن السبب الثاني يرتبط بتصريحات نتنياهو السابقة التي تحدث فيها عن «تغيير خريطة الشرق الأوسط»، معتبرًا أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال يأتي كخطوة عملية في هذا الاتجاه، عبر تصدير الفوضى التي يعيشها الداخل الإسرائيلي إلى مناطق أخرى، واختيار إقليم أرض الصومال كنقطة انطلاق لهذا التمدد.

باب المندب هدف استراتيجي

وأكد خبير العلاقات الدولية أن السبب الثالث والأهم يتمثل في رغبة نتنياهو في السيطرة أو التأثير على أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، وهو مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن إقليم أرض الصومال جزء أصيل من الدولة الصومالية ويتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية على هذا المضيق الحيوي.

وأوضح أن الإقليم يضم نحو 7 ملايين و400 ألف مواطن، وقد أعلن انفصاله عن الحكومة المركزية الصومالية دون أن يحظى بأي اعتراف دولي، إلى أن أقدمت الحكومة الإثيوبية على إبرام اتفاق مع الإقليم يمنحها منفذًا على البحر الأحمر مقابل حصول أرض الصومال على حصة في الطيران الإثيوبي، وهو ما يعد، بحسب نجم الدين، مخالفة صريحة لحق الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الجوار والقانون الدولي.

انتهاك للأمن القومي العربي

وشدد الدكتور نبيل نجم الدين على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل انتهاكًا كاملًا للأمن القومي العربي، مطالبًا الاتحاد الإفريقي باتخاذ موقف حاسم يمنع أي دولة من انتهاك سيادة دولة عضو أو دعم كيانات انفصالية، لما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على استقرار القارة.

كما طالب جامعة الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة للتصدي لهذا الكيان التوسعي، مؤكدًا أن الصومال دولة عربية، وأن المساس بوحدتها وسيادتها قد يكون بداية لانتهاكات جديدة تطال دولًا عربية وأفريقية أخرى، في إطار مشروع يهدد الأمن القومي العربي بأكمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال إقليم أرض الصومال إسرائيل الامن القومي العربي باب المندب

مواد متعلقة

خبير: اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة خطوة خطيرة تهدد استقرار المنطقة

الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال

الجزائر تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال: مساس خطير بسيادة دولة عربية

اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال خطر يهدد المنطقة.. الكيان الصهيوني يبدأ مخطط إسرائيل الكبرى.. وتحالف الاحتلال مع إثيوبيا لتطويق مصر والسعودية في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads