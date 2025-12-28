العمل تطلق الدفعة الأولى من برنامج "سفراء" بمشاركة 50 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات

18 حجم الخط

أعلن وزير العمل محمد جبران عن انطلاق الدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل"، بمشاركة نخبة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم العملية والحياتية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب والتوعية، باعتبارها من أهم أدوات المستقبل في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة حملات التثقيف بالسلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.

وأشار الوزير إلى انطلاق فعاليات الدفعة الأولى اليوم بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، حيث يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها مدربون وخبراء متخصصون في مجالات السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، بالإضافة إلى التدريب على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملات التوعية بتلك المفاهيم، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية كأحد محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح جبران أن "سفراء العمل" يمثل نموذجًا جديدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تمكين الشباب، وإعداد جيل قادر على نشر ثقافة العمل الإيجابية في مجتمعاتهم المحلية، ونشر الوعي بأهمية التطوير الذاتي المستمر، مشيرًا إلى أن البرنامج سيستمر على مدار 3 أيام، مع التخطيط لإطلاق دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير العمل إن الدفعة الأولى يشارك فيها 50 شابًا وفتاة تم اختيارهم من بين 1117 متقدمًا، وفق معايير موضوعية شملت اجتياز مراحل التقييم والمقابلات الشخصية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين الاحتياطيين للانضمام في الدفعات القادمة، موجهًا التهنئة للمشاركين المقبولين في الدفعة الأولى، ومتمنيًا لهم تجربة تدريبية ثرية ومثمرة، وداعيًا كافة الشباب إلى متابعة إعلانات التسجيل في الدفعات القادمة عبر القنوات الرسمية.

