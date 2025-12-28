لقب بـ بتهوفن الشرق ورائد التنوير الموسيقى..ذكرى ميلاد الموسيقار علي إسماعيل

18 حجم الخط

على إسماعيل ، لم يكن موسيقيا بارعا فقط بل هو ظاهرة فنية نادرا ما تتكرر فى عالم الموسيقى ليس فى مصر وحدها، برع فى التأليف الموسيقى ولقب بـ بتهوفن الشرق ورائد التنوير الموسيقى، قدم أغلب أغانى الثورة التى غناها عبد الحليم حافظ ولحنها كمال الطويل ومن هنا لقب بموسيقى الثورة بتوزيع موسيقاها، ورحل عام 1974.

مارس الموسيقار على إسماعيل فى كل أنواع الموسيقى بدءا من العزف على آلة الكلارينيت والساكسفون فى فرقة بديعة مصابنى مرورا بالتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى ووضع الموسيقى التصويرية لأهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية والتى وصلت إلى أكثر من 300 فيلم.

العتبة جزاز أشهر ألحانه



كما برع على إسماعيل فى كل أنواع الموسيقى الوطنية والعاطفية والشعبية فقام بالتجديد فى شكل الأغنية الشعبية وأعاد توزيع معظمها بشكل أوركسترالى من خلال أدوات النفخ والآلات النحاسية منها أغانى الثلاثى المرح منها "العتبة جزاز، مانتاش خيالى ياوله، يا اسمر يا سكر".

عبد الحليم ومشوار مع على إسماعيل



ولد الموسيقار على إسماعيل فى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر عام 1922، وتطوع في الجيش في فرقة الموسيقى العسكرية وهو في الرابعة عشرة لحبه له، وعندما افتتح معهد الموسيقى العربية كان من أوائل المنضمين إليه، ودرس آلة الكلارينيت والسكسافون وبرع فى العزف عليهما، وكان زميلا لدفعة عبد الحليم حافظ وفايدة كامل وكمال الطويل، وبعد تخرجه عام 1951 كون فرقة موسيقية تعزف موسيقى الجاز في الملاهي الليلية، ثم عمل بالإذاعة فكان أول من شكل أوركسترا خاصا بتكليف من رئيس الإذاعة وقتها، وقدم أوبريتات كثيرة منها "السيدة زينب".

ساهم في نجاح فرقة رضا



نشأ الموسيقار على إسماعيل في بيئة فنية متوسطة في مدينة السويس، وكان والده قائد الفرقة الملكية الموسيقية، وشقيقاه الفنانان جمال إسماعيل وفايق إسماعيل، وكانت أولى محطاته في كازينو بديعة، ظهرت موهبته بالتدريج، فلحن لفرقتها الكثير من المونولوجات،وعمل كعازف أيضا فى فرقة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعدها بدأ اسمه يعرف في الوسط الفنى عن طريق الكازينو، وتعرف عن طريقه على المخرج الكبير حسن الإمام ومحمود رضا وعلى رضا، وكون معهم بعدها فرقة رضا.



وفى كازينوهات عماد الدين تعرف على كبار المطربين والمطربات وقام بتوزيع أغانيهم حتى أصبح صديقا ملازما له عبد الحليم حافظ ووردة وشادية وشريفة فاضل، إضافة إلى ذلك برع في التوزيع الأوركسترالى وكان أول من أدخل الهارمونى على الموسيقى الشرقية إلا أن على إسماعيل رفض تماما توزيع موسيقى أغاني أم كلثوم لرفضه التخلي عن فرقته وتمسك أم كلثوم بفرقتها في العزف.

الموسيقار على إسماعيل



أهم محطة في حياة الموسيقار علي إسماعيل كانت تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وأصبح له بصمة في تاريخ السينما بهذه الموسيقى فقدم ما يزيد عن 300 فيلما من أنجح الموسيقات لأنجح الأفلام التي قدمت خلال مشواره الفني، من أشهر هذه الأفلام: غرام في الكرنك نظرا لصلته الوثيقة بفرقة رضا التي ساهم بموسيقاه في نجاح استعراضاتها منذ تأسيسها عام 1959 قدم أشهر استعراضات الفرقة مثل العتبة جزاز، الدبكة، رنة خلخال، الحجالة والسمسمية وغيرها، كما وضع موسيقى اشهر افلام السينما المصرية مثل أبى فوق الشجرة، حسن ونعيمة، الوسادة الخالية، الإخوة الأعداء، الأيدى الناعمة، السكرية، الأرض، بين القصرين، معبودة الجماهير وغيرها.

حين طالبت إسرائيل برأسه

كان الموسيقار على إسماعيل مهمومًا بالوطن العربى ككل وقضاياه، وقدم الكثير من الأعمال الفنية التي عبرت عن ذلك، ومنها على سبيل المثال الموسيقى التصويرية لفيلم “ثورة اليمن” إيمانًا منه بقضيتهم، وقدم أيضًا النشيد الوطنى الفلسطينى، وزار فلسطين بنفسه، وتعايش هناك في المخيمات بتكليف من ياسر عرفات، حيث أمر بأن يكون هو المسئول عن الشكل الفني للنشيد، ولذلك فأن إسرائيل طلبت رأسه بسبب أعماله، وحذره ياسر عرفات بعد ذلك،

دع سمائى أشهر توزيعاته الموسيقية

أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 لحن الموسيقار على اسماعيل أغنيته الشهيرة "دع سمائى" التي غنتها المطربة فايدة كامل التي ألهبت المشاعر في هذه الفترة، وفى السبعينيات بشر الموسيقار الكبير بالنصر والعبور في حرب أكتوبر 1973، عندما قدم مع زوجته نبيلة قنديل أول أغنية للنصر وكانت "راجعين شايلين في إيدنا سلاح"، وشكلت إحدى أيقونات النصر وقدما أيضًا أم البطل ورايحة فين يا عروسة.

