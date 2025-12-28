ذكرى ميلاد صاحب المدبوليزم عبد المنعم مدبولي

18 حجم الخط

عبد المنعم مدبولى، رائد مدرسة المدبوليزم، استطاع المزج بين الكوميديا والتراجيديا فى أدائه سواء المسرح أو السينما أو الدراما، لقب بمهندس الضحك والكوميديا، تميز بكاريزما خاصة اكسبته حب الملايين تتلمذ على يديه العديد من الكوميديانات من خلال برنامج ساعة لقلبك، هو الفنان الشامل مؤلفا ومخرجا وممثلا، من أشهر أعماله احنا بتوع الأتوبيس، بابا عبده. رحل عام 2006.



يتحدث عبد المنعم مدبولى عن نفسه ويقول: محسوبكم عبد المنعم مدبولي المهنة مؤلف وممثل ومخرج. التحق بمدرسة الفنون التطبيقية، وأثناء عمله مدرسا للنحت بالفنون التطبيقية، حاول وهو طالب الفنون الالتحاق بمعهد التمثيل إلا أنه رفض طلبه لأنه قصير القامة، كانت البداية عندما ساعده المخرج زكي طليمات للالتحاق بمعهد التمثيل ليكون فرقة مسرحية باسم "النهضة" قدم من خلالها مسرحية واحدة بعنوان "الجزاء".

فرقة المسرح الحر كانت البداية



كون عبد المنعم مدبولى وهو طالبا فرقة باسم "المسرح الحر" شاركه فيها زملاءه عبد الحفيظ التطاوى، سعد أردش وصلاح منصور وقدموا فى البداية مسرحيتى المغناطيس الأرض الثائرة، ومكافأة للفرقة وإعجابا بما تقدمه ساعدهم وزير الثقافة فى ذلك الوقت ثروت عكاشة فى تقديم عروضهم المسرحية على مسرح دار الأوبرا المصرية بالعتبة ــ قبل أن تحترق.

الفنان عبد المنعم مدبولى



فى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر 1921 ولد الفنان الكوميدي عبد المنعم مدبولي بحى باب الشعرية، تخرج من كلية الفنون التطبيقية، لكنه عشق التمثيل وهو طفلا صغيرا ومارس هوايته من خلال فرق المدارس ويشرح مدبولى كيف كانت بدايته مع التمثيل صعبة فيقول: نشأت فى حى شعبى بباب الشعرية ومتزوج، وكنت مغرما بالتمثيل وكنت عضوا بفريق المسرح المدرسى دون أن تعلم أمى، ولما تخرجت بدأت التدريس فى كلية الفنون التطبيقية بقسم النحت، كنت فى المساء أدرس بمعهد التمثيل حتى أنهيت الدراسة فيه، وعملت بالإذاعة فى برنامج "ساعة لقلبك"، مع فؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من الزملاء، وأيضا برنامج الأطفال بابا شارو، ثم انتقلت للعمل في مسرح التليفزيون برئاسة السيد بدير تمثيلا وإخراجا لأربع مسرحيات هي "جلفدان هانم، مطرب العواطف، أنا وهو وهي، دسوقى أفندى.

اكتشف المهندس فى السكرتير الفنى



جاءت الانطلاقة الحقيقية للفنان عبد المنعم مدبولى حين رشحه المخرج السيد بدير ــ مدير مسرح التليفزيون فى ذلك الوقت ــ بدلا منه لإخراج مسرحية بعنوان "الدنيا بتلف" التي أصبحت فيما بعد مسرحية "السكرتير الفني " نظرا لظروف سفر مفاجئ لبدير وكان في نفس الوقت هو البطل، فقام مدبولي بترشيح فؤاد المهندس للدور، مع ممثلة من جمعية أنصار التمثيل اسمها شويكار ومن يومها ظهر اكتشاف الثنائى شويكار وفؤاد المهندس وكان للمدبولى الفضل فى ذلك.

فرقة المدبوليزم



شارك الفنان عبد المنعم مدبولى في تكوين فرقة الفنانين المتحدين وقدم خلالها مسرحيتي البيجاما الحمرا، الزوج العاشر مع أستاذه السيد بدير، ثم أسس فرقة مسرحية لنفسه أطلق عليها فرقة المدبوليزم وقدم خلالها مسرحيات: حمار ماشالش حاجة، مولود في الوقت الضائع، راجل مفيش منه، كما قدم دور الناظر فى مسرحية مدرسة المشاغبين قبل ان يقوم به الفنان حسن مصطفى، ومسرحية هاللو شلبى التى قدم من خلالها الفنان سعيد صالح، وأخيرا شارك بالتمثيل في مسرحية "ريا وسكينة" مع شادية وسهير البابلي التي استمرت أربع سنوات على المسرح وحققت نجاحا كبيرا.



اتجه عبد المنعم مدبولى إلى السينما لكن من خلال أفلاما كوميدية ضاحكة وكانت البداية مع فيلم "أيامي السعيدة" للمخرج أحمد ضياء الدين، وكثيرا ما كان يشارك فى كتابة الأفلام التى يقوم ببطولتها، ورغم ذلك ظل بعيدا عن أدوار البطولة حيث كان سنيدا لفؤاد المهندس ومحمد عوض ولم يغضبه ذلك، وبلغ رصيده السينمائي 60 فيلما فقط منها: سيقان فى الوحل، الحفيد، أهلا يا كابتن، مولد يا دنيا الذى غنى فيه أشهر أغانيه "زمان غريب يازمان" ـ احنا بتوع الأتوبيس، ربع دستة أشرار، وكان آخر أفلامه "أريد خلعا" مع داليا البحيري وهانى رمزى.

مدبولى وشادية فى ريا وسكينة

وكما نجح عبد المنعم مدبولى فى المسرح وفى السينما ايضا نجح فى تقديم أدوار فى أعمال تليفزيونية تركت علامة عند الجمهور لأنها لمست حياة الناس فى البيوت من أشهرها: أبنائى الأعزاء شكرا، الذي غنى فيه مجموعة أغنيات للأطفال منها "كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو، توت"، كما ظهر في الجزء الرابع من مسلسل يوميات ونيس عام 1997، وكان مسلسل "الكلام المباح" آخر أعماله الدرامية والذي عرض عام 2005.

رحيل قبل الاعتزال



فى آخر سنوات أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد سنوات طويلة لكنه كان يعمل رغم مرضه ولم يعلن اعتزاله، ثم تعافى من المرض باستئصال جزء من الكبد لفترة قليلة حتى توفى عن 85 متأثرا بأزمات قلبية أصابته عام 2006.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.