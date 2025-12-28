الأحد 28 ديسمبر 2025
السجن المشدد 15 عاما لعامل في الإسكندرية بتهمة خطف واحتجاز سيدة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، بمعاقبة المتهم ".ح.س" عامل، بالسجن المشدد 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بخطف واحتجاز المجني عليه داخل مسكنه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10568 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بالعثور على جثة المجني عليه إثر سقوطه من شرفة شقة محل الواقعة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، عقب ورود بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه " ي.ي.ا"، ملقاه أرضا وبها اصابات متفرقة، من أثر السقوط من شرفة عقار، وأن المتهم " س.ح.س" أقر بقيامه بخطف المجني عليه داخل وحدته السكنية والتعدي عليه ضربا واحتجازه، وذلك لوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، وعندما تقابلا بالطريق العام، واقتاد المتهم المجني عليه عنوة إلى مسكنه داخل الشقة مسرح الجريمة، وبث الخوف والرعب في قلبه قاصدا تسوية خلافاتهم المالية.

وأثناء توجه المتهم لحمام الوحدة السكنية غافلة المجني عليه وقفز من شرفة الوحدة السكنية من الطابق الثالث خوفا من بطش المتهم، فسقط مغشيا عليه وقد فارق الحياة متاثرا بإصابته.

جنايات الأسكندرية شرطة العامرية أمن الإسكندرية

