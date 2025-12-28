الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غرفة المطاعم السياحية تعلن خططا تدريبية لضبط جودة وسلامة الغذاء

غرفة المنشآت والمطاعم
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية انطلاق فعاليات دورة تدريب المديرين في مجال صحة وسلامة الغذاء، بمشاركة 20 مديرًا من مختلف المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك في إطار حرص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل السياحي.


الاستثمار في التدريب هو الطريق الحقيقي للجودة والاستدامة


وأكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تضع التدريب وتنمية المهارات على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن الارتقاء بمستوى الكوادر الإدارية والفنية هو السبيل الحقيقي لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت السياحية.

وأوضح التاجوري أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة سلامة الغذاء، والالتزام بأعلى المعايير المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية صحة المستهلك والحفاظ على سمعة المنشآت السياحية المصرية.

برنامج تدريبي يواكب المعايير الدولية ويركّز على التطبيق العملي

من جانبه، أكد المهندس برج توماسيان، نائب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، أن البرنامج التدريبي صُمم بعناية ليواكب أحدث التطورات في مجال صحة وسلامة الغذاء، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تُمكّن المديرين من تطبيق ما يتلقونه من معارف داخل بيئة العمل مباشرة.

وأشار إلى أن محاور الدورة تشمل مخاطر التلوث الغذائي وطرق الوقاية منه، وأساليب التخزين السليم، والتحكم في درجات الحرارة، وممارسات النظافة الشخصية، إضافة إلى تطبيق أنظمة الهاسب (HACCP) ودورها في ضمان سلامة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتقديم.
 

إشراف تنفيذي ومتابعة دقيقة لضمان نجاح المنظومة التدريبية
 

وأوضح أن هذه الدورات تُنظم بإشراف أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية الغرفة التدريبية، فيما يتولى الأستاذ بهاء عبد الستار، مسؤول ملف التدريب بالغرفة، مهام التنفيذ والتنسيق الفني للبرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
 

سلامة الغذاء مسؤولية إدارية وقانونية داخل المنشآت السياحية

كما تتناول الدورة آليات التفتيش والرقابة الداخلية، وكيفية التعامل مع الشكاوى والحالات الطارئة المتعلقة بسلامة الغذاء، إلى جانب توضيح المسؤوليات الإدارية والقانونية الواقعة على عاتق مديري المطاعم والمنشآت السياحية.
 

خطة شاملة لبناء كوادر قادرة على حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع
 

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الشاملة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الهادفة إلى تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز ثقافة الجودة والالتزام المهني، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العام للقطاع، وزيادة ثقة المواطنين والسائحين في الخدمات المقدمة.

