الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تحذر من "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو
18 حجم الخط

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  7 من  نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".
 

التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

 

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع" بكلية التمريض جامعة مطروح

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف مطروح، بكلية التمريض جامعة مطروح، ندوة علمية بعنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتورة نانسي محمود، المدرس بكلية التمريض، وعدد من طلبة وطالبات الكلية.

تناولت الندوة أبرز المخاطر المترتبة على الإدمان المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ضياع الوقت، ونشر الشائعات، وتعريض الخصوصيات للخطر، وتفكك الروابط الأسرية، مؤكدّة أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.

كما استعرضت الندوة الآثار النفسية والاجتماعية لإدمان مواقع التواصل، مشيرة إلى خطورته على الصحة النفسية للشباب والطلبة، وأهمية تبني برامج توعوية متكاملة لمواجهته بأساليب علمية وتربوية.

وأقرت الندوة مجموعة من الضوابط للاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، منها: تحديد أوقات للتصفح، التثبت وتحري صحة المعلومات، والحفاظ على خصوصيات الآخرين، وتجنب المحتوى غير اللائق، وتوظيف المنصات في نشر القيم الإيجابية، ومراقبة المحتوى الموجّه للأطفال.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة الاستخدام الواعي والمسئول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع، وفق تعاليم الدين الحنيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة النفسية للشباب خطبة اليوم الجمعة خطبة اليوم صحح مفاهيمك مبادرة صحح مفاهيمك موضوع خطبة اليوم الجمعة موضوع خطبة اليوم منصة الأوقاف الرقمية منصة الأوقاف وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

الأوقاف تكلف مديرين جديدين في الوادي والبحر الأحمر وتجدد إيفاد عدد من الأئمة إلى الخارج

الجوائز ومواعيد العرض، الأوقاف تطلق برنامجا لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن

الأوقاف: 568 قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم وترسيخ احترام الكبار بالمدارس (فيديو)

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

الأكثر قراءة

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

فتح باب الوجع، بيان من روبي عن ضجة فيديو علاقة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية