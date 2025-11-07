موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تحذر من "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي"

18 حجم الخط

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 7 من نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".



التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع" بكلية التمريض جامعة مطروح

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف مطروح، بكلية التمريض جامعة مطروح، ندوة علمية بعنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتورة نانسي محمود، المدرس بكلية التمريض، وعدد من طلبة وطالبات الكلية.

تناولت الندوة أبرز المخاطر المترتبة على الإدمان المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ضياع الوقت، ونشر الشائعات، وتعريض الخصوصيات للخطر، وتفكك الروابط الأسرية، مؤكدّة أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.

كما استعرضت الندوة الآثار النفسية والاجتماعية لإدمان مواقع التواصل، مشيرة إلى خطورته على الصحة النفسية للشباب والطلبة، وأهمية تبني برامج توعوية متكاملة لمواجهته بأساليب علمية وتربوية.

وأقرت الندوة مجموعة من الضوابط للاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، منها: تحديد أوقات للتصفح، التثبت وتحري صحة المعلومات، والحفاظ على خصوصيات الآخرين، وتجنب المحتوى غير اللائق، وتوظيف المنصات في نشر القيم الإيجابية، ومراقبة المحتوى الموجّه للأطفال.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة الاستخدام الواعي والمسئول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع، وفق تعاليم الدين الحنيف.

