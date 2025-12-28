محمود أباظة: حزب الوفد كان لديه ودائع بـ 90 مليون جنيه وحاليا مديون

18 حجم الخط

قال محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق إن حزب الوفد كان يمتلك ودائع بقيمة 90 مليون جنيه في البنك، تُدر نحو 9 ملايين جنيه فوائد سنويًّا، بالإضافة إلى إيرادات الجريدة التي كانت تبلغ نحو 8 ملايين جنيه سنويًّا ومع ذلك، فقد الحزب هذه الأموال وظهرت عليه ديون كبيرة نتيجة الإدارة المالية الخاطئة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف أباظة لـ"فيتو": هذا يشير إلى أن الجهة المسؤولة عن الإشراف على الإدارة، مثل الهيئة العليا، لم تكن فعالة، كما أن اختيار أعضائها لم يكن الأفضل.

وتابع أباظة: قواعد الحزب لم تهتم بضمان حسن سير الشؤون المالية والسياسية، ولم يكن هناك نشاط فعال للوفد، لذلك وبصرف النظر عن الأسماء، الحزب يحتاج الآن إلى عملية إنقاذ تشمل إعادة البناء الشاملة لضمان استقراره المالي والسياسي.

انتخابات حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب، يوم السبت 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

