السيد البدوي: لا متحدث رسمي باسمي وحملتي الانتخابية جموع الوفديين

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه لا يوجد أي شخص يتحدث باسمه أو يمثله إعلاميًا، مشددًا على أنه لا يملك متحدثا رسميا، ولا حملة انتخابية أو مدير حملة، وأن حملته الحقيقية هي جموع الوفديين في جميع محافظات الجمهورية.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



وأعرب البدوي في بيان له، عن استيائه الشديد مما وُجه من إساءة إلى عدد من شباب حزب الوفد في صعيد مصر، مؤكدا أن أبناء الصعيد هم أهل المروءة والكرامة والعزة، وأنه عاش بينهم سنوات طويلة منذ دراسته بجامعة أسيوط ثم خلال توليه مواقع قيادية بالحزب، وكانوا دائمًا الأقرب إلى قلبه، أهل وفاء وقوة في الحق واستقامة في المواقف.



وشدد السيد البدوي على أن ممارسته للعمل السياسي جاءت باعتباره رسالة سامية تهدف إلى رعاية مصالح الناس وخدمتهم، موضحًا أنه اختار حزب الوفد في مقتبل شبابه ليكون منبره في أداء هذه الرسالة ابتغاء مرضاة الله، مؤكدًا أن السباب أو الطعن أو الإساءة لا تمت له بصلة ولا تنتمي لنهجه أو تاريخه.

انتخابات حزب الوفد



وأشار إلى أنه ربّى أجيالًا من شباب الوفد على ثوابت أخلاقية ووطنية راسخة، في مقدمتها الانتماء لمصر وشعبها وحزب الوفد، واحترام الكلمة واستقامة الموقف.



واختتم البدوي بيانه بالتأكيد على أن انتخابات رئاسة حزب الوفد هي انتخابات داخل البيت الوفدي، بين إخوة وأصدقاء، عنوانها شرف الكلمة وسمو التنافس، وأن الهدف المشترك للجميع هو عودة الوفد إلى سابق عهده كحجر زاوية في الحياة السياسية والحزبية، معربًا عن ثقته في تحقق ذلك بدعم أبناء الوفد.

