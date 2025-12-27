الوفد: تنقية جداول الجمعية العمومية تمهيدًا لانتخابات رئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت مصادر فى حزب الوفد أنه يتم حاليا تنقية جداول الجمعية العمومية تمهيدا لانتخابات رئاسة الحزب التى ستجرى فى ٣٠ يناير المقبل.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن التنقية تتم من خلال حذف المتوفين والمفصولين والمستقيلين من كشوف الجمعية العمومية أو الهيئة الوفدية حتى لا يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات.

وفي وقت سابق حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب، يوم السبت 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وكانت الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعا شهد الاجتماع اختيار لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد من أعضاء الهيئة العليا وتم اختيارها رئيسا للجنة حاتم رسلان وعضوية مصطفى رسلان وطارق سباق وإبراهيم صالح وأمل رمزى وحمادة بكر وستحدد اللجنة الجهة التي ستشرف على الانتخابات.

وتوافق أعضاء الهيئة العليا على أن تكون النيابة الإدارية هي المشرفة على الانتخابات وتختص اللجنة بتلقى الطلبات والطعون بعد ذلك وسيكون التصويت والفرز يدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.