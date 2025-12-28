الحالة الصحية لـ 17 عاملا أصيبوا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة "مكرونة باللحمة" بالمحلة

18 حجم الخط

أعلنت مستشفى المحلة العام عن وجود قليل من المصابين الـ 17 فى واقعة التسمم التى شهدتها المدينة إثر تناولهم وجبة طعام “مكرونة باللحمة” من أحد المطاعم مازالوا تحت الملاحظة الطبية ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم وأن حالتهم الصحية مستقرة تماما.

وأكد أنه من المقرر خروجهم بعد الاطمئنان على الحالة الصحية بشكل كامل.

كانت مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية قد استقبلت عددا من الحالات المصابة بإعياء شديد وقيء مستمر نتيجة تناول وجبات فاسدة، وعلى الفور تم التعامل مع تلك الحالات وخروج أغلب تلك الحالات والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 17 حالة بعد تلقي الرعاية الصحية، ولم تستقبل المستشفيات أي حالات جديدة، كما أن المصابين المحتجزين فى المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بعد منتصف الليل زيارة عاجلة إلى مستشفى المحلة العام للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد 17 من العاملين بأحد المصانع الخاصة بالمفروشات بقرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك عقب إصابتهم بحالات ادعاء تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة طعام “مكرونة باللحمة” من أحد المطاعم.

ووجه محافظ الغربية بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات المعنية، حيث تم إخطار مديرية الصحة بالغربية وهيئة الإسعاف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية مع التأكيد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين دون تأخير.

وتم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم مع المتابعة المستمرة لحالتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام موجها الشكر للأطقم الطبية على سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الحالات.

وحرص اللواء أشرف الجندي على التحدث المباشر مع المصابين والاطمئنان منهم على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم مؤكدا لهم أن المحافظة تتابع حالتهم أولا بأول ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم حتى تماثلهم الكامل للشفاء.

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة قامت بسحب عينات من بقايا الطعام محل الاشتباه بالإضافة إلى 6 عينات من المطعم المختص وإرسالها إلى معامل المديرية لتحليلها وبيان أسباب الواقعة بدقة كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة مع إعداد تقرير مفصل بنتائج التحاليل فور الانتهاء منها لاتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة مستشفى المحلة العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مؤكدا أن المحافظة تضع صحة الإنسان وسلامته في صدارة اهتماماتها ولن تسمح بأي تهاون في التعامل مع وقائع تمس صحة المواطنين.

وعقب الانتهاء من متابعة حالات المصابين وجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف الحملات المكبرة والمفاجئة على المطاعم وأماكن إعداد وتداول الأغذية ولم يكتفِ بالتوجيه بل قاد بنفسه حملة تفتيش بعد منتصف الليل على محلات الطعام الجاهز والمشويات بالمحلة بمشاركة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديرية التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وأسفرت الحملة عن التحفظ على 18 كيلو لحوم مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها وضبط 46 كيلو لحوم أخرى مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها بالإضافة إلى 8.5 كيلو كبدة وحواوشي مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها كما تم تحرير 12 محضرًا ما بين مخالفات صحية ونقص اشتراطات وسلامة غذاء ليصل إجمالي المضبوطات إلى 72.5 كيلو لحوم غير صالحة للأكل.

وفي السياق ذاته شن محافظ الغربية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بعد منتصف الليل بشوارع البحر والصاغة وميدان الششتاوي ونعمان الأعصر ومنطقة سوق الجمعة وشارع المعهد الديني وشارع الساحة الشعبية ببندر المحلة حيث تم رفع الإشغالات المخالفة وتحسين مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط للشارع مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات الميدانية ستستمر على مدار الساعة سواء الرقابية على الغذاء أو حملات النظافة والإشغالات مشددا على أن محافظة الغربية تتحرك بشكل فوري وحاسم في أي ملف يمس صحة المواطنين أو جودة حياتهم اليومية.

