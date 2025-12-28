18 حجم الخط

يستمر مسلسل سنجل ماذر فاذر في جذب الأنظار وتحقيق نسب مشاهدة ملحوظة منذ انطلاق عرضه، بعدما نجح في طرح قضايا ما بعد الطلاق بأسلوب مختلف وخفيف تتخلله لمسة من الكوميديا، ومع تصاعد الأحداث وتعلق الجمهور بالشخصيات، يترقب المتابعون عرض الحلقة السابعة لمعرفة ما سيحمله العمل من تطورات جديدة في العلاقات والأحداث.

موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة 7

ومن المقرر عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة 7 اليوم الأحد عبر منصة شاهد، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية.

ويحظى المسلسل بتفاعل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالقصة إلى جانب التوازن بين الكوميديا والبعد الإنساني، ما جعله من الأعمال التي نجحت في لفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسلسل سنجل ماذر فاذر ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

