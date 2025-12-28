مواصفات الورقة الامتحانية بامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

18 حجم الخط

انطلقت منذ أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد، بنظاميها العملي والتحريري، على أن تستمر حتى 24 يناير المقبل.

وحددت الجامعات ضوابط العملية الامتحانية، بالإضافة إلى مواصفات الورقة الامتحانية بمختلف الكليات، والتي جاءت كالتالي:

مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول بالجامعات

ضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم.

مراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية.

أن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل.

وضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم.

تحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية.

ترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا.

التأكيد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

أن تقيس الأسئلة مستويات الأداء مثل القدرة على التفسير والتحليل والمقارنة والنقد أو وضع خطة لحل المشكلة.

أن تقيس الأسئلة مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.

أن تكون الأسئلة واضحة المعني ومحددة.

أن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا لكم الأسئلة.

أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، والإجابات القصيرة)، وأسئلة مقالية.

موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي بالجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي انطلق يوم 20 سبتمبر الماضي.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن الدراسة بالفصل الدراسى الأول تستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 1 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.



