ابنة السفير، تعرف على العمل التركي المقتبس منه مسلسل "ليل"

عاد الاهتمام من جديد بالمسلسل التركي الشهير ابنة السفير Sefirin Kızı وذلك مع اقتراب عرض النسخة العربية منه والتي تحمل اسم "ليل"، إذ يعتبر العمل التركي واحدًا من أبرز المسلسلات الرومانسية التي حققت انتشارًا واسعًا منذ عرضه الأول عام 2019.

مسلسل ابنة السفير

تدور أحداث مسلسل ابنة السفير حول سنجار، الشاب البسيط القادم من بيئة ريفية متواضعة، وناره ابنة السفير الثري، ينشأ الحب بينهما لكن الفوارق الاجتماعية تعرقل طريقهما، ويقرر الثنائي الهرب والزواج سرًا، غير أن حادثًا غامضًا في ليلة زفافهما يقلب حياتهما رأسًا على عقب، لتختفي ناره وتتحول قصتهما إلى حكاية يتناقلها أهل القرية.

ومع مرور السنوات، تعود ناره إلى حياة سنجار ومعها طفلتهما ملاك، بينما يظل بينهما صراع طويل بين الماضي والحقيقة والحب الذي لم ينطفئ، وعرض مسلسل ابنة السفير لأول مرة في 2019، واستمر حتى مايو 2021، وقد بدأ من بطولة النجم إنجين أكيوريك والنجمة نسليهان أتاجول، التي انسحبت لاحقا لأسباب صحية، لتكمل الفنانة توبا بويوكستون المسيرة.

ومن المتوقع أن يعتمد مسلسل ليل على الخطوط الدرامية الرئيسية للعمل التركي، مع إعادة تكييف الشخصيات والعلاقات بما يناسب البيئة العربية، وذلك مع الحفاظ على الجوهر.

موعد عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى

ومن المقرر عرض مسلسل ليل الحلقة الأولى يوم 4 يناير المقبل، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، و8 مساءً بتوقيت السعودية، عبر شاشة MBC1.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي.

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم.

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

