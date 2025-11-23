إعصار "فينا" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا (فيديو)

18 حجم الخط

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 19 ألف شخص في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا، اليوم الأحد، بعد أن اجتاح إعصار مداري قوي العاصمة داروين والمدينة والمناطق المحيطة بها خلال الليل.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي وفقا لـ"رويترز"، أن الإعصار المعروف باسم فينا، وهو من الفئة الثالثة، كانت تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة أثناء ابتعاده عن داروين بعد مروره بالمدينة مساء السبت “كإعصار مداري شديد”.



Current visuals show Cyclone Fina delivering heavy rainfall across Dinah Beach in Darwin, Australia. Video from Amber Collins. pic.twitter.com/oN6ONHEQIC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2025

وحذرت السلطات المواطنين من الاقتراب من خطوط الكهرباء المقطوعة، فيما باشرت فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار، في حين أعلن مطار داروين الدولي أنه سيستأنف عملياته بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا، بعد أن أغلق أمس السبت كإجراء احترازي.

ويشير مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة عادة ما تتسبب في أضرار بالمباني والمحاصيل والأشجار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، رغم كونها أقل خطورة بمستويين من الفئة الأعلى.

