الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعصار "فينا" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا (فيديو)

إعصار فينا يقطع الكهرباء
إعصار "فينا" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
18 حجم الخط

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 19 ألف شخص في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا، اليوم الأحد، بعد أن اجتاح إعصار مداري قوي العاصمة داروين والمدينة والمناطق المحيطة بها خلال الليل.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي وفقا لـ"رويترز"، أن الإعصار المعروف باسم فينا، وهو من الفئة الثالثة، كانت تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة أثناء ابتعاده عن داروين بعد مروره بالمدينة مساء السبت “كإعصار مداري شديد”.
 

 

وحذرت السلطات المواطنين من الاقتراب من خطوط الكهرباء المقطوعة، فيما باشرت فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار، في حين أعلن مطار داروين الدولي أنه سيستأنف عملياته بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا، بعد أن أغلق أمس السبت كإجراء احترازي.

ويشير مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة عادة ما تتسبب في أضرار بالمباني والمحاصيل والأشجار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، رغم كونها أقل خطورة بمستويين من الفئة الأعلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيار الكهربائي ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا العاصمة داروين إعصار مداري مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إعصار فينا

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads