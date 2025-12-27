تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في الإسكندرية لجلسة 30 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، تأجيل محاكمة "م.ر.ع" لاتهامه في قتل المجني عليها "ر.ال.ع" إلي جلسة 30 ديسمبر الجاري للمرافعة وحضور المتهم



تعود أحداث القضية المقيدة رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها وطعنها بدائرة القسم.



كشفت التحقيقات، أن المجني عليها " ر.ال.ع" ربة منزل، تزوجت من المتهم " م.ر.ع" منذ سنوات، وأنجبت منه طفلين، ونشبت بينهما خلافات زوجية، ومنغصات العيش بدايتها، حيث تدهورت بالمتهم الحال وتملك منه الفشل وتوقف عن توفير الزاد لأهل بيته، وترك المتهم أسرته لمدة قاربت العامين،تاركا زوجته المجني عليها وطفليها بلا مصدر دخل سوي ما توفره هي من عملها، مما دعاها لمقاضاته توفيرا لنفقتها ونفقة الصغار، وخلال تلك الفترة أمطر المتهم زوجته بسيل من مكالمات التهديد والوعيد، آملا أن تكف عن مطالبته بحقها، في متطلبات الحياة، وأن تتنازل عن حقها فيما تملكه بالوحدة السكنية محل إقامتها، وفي يوم الواقعة حضر المتهم ليلا طارقا باب الوحدة السكنية بقوة وعنف، وكسر باب الشقة ودلف مشهرا سلاح أبيض سكين، وطعن المجني عليها عدة طعنات وذهب إلي المطبخ واستهل آخر مستكملا التعدي عليها، والتي أدت تلك الطعنات إلي وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.