ثقافة وفنون

تعرف على شخصية ماجدة زكي في مسلسل "رأس الأفعى"

ماجدة زكي
ماجدة زكي
تشارك الفنانة ماجدة زكي ضمن أحداث مسلسل “رأس الأفعى” الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، وتلعب خلاله شخصية والدة أحمد غزي.

مسلسل رأس الأفعى

وتشهد أحداث مسلسل “رأس الأفعى” الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، أحداثا مثيرة، حيث يظهر كرارة في شخصية ضابط بالأمن الوطني، يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وخلال الأحداث يظهر الفنان أحمد غزي في شخصية الصديق المقرب للفنان أمير كرارة، والذي يسانده في العديد من المواقف التي يتعرض لها.

تصوير مسلسل رأس الأفعى 

يبدأ الفنان أمير كرارة تصوير أول مشاهده في مسلسل “رأس الأفعى”، بداية شهر ديسمبر المقبل داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، حول بعض القضايا الاجتماعية الهامة، من خلال الشخصية التي يقدمها كرارة ضمن أحداث المسلسل، العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

