باختيارات القراء، المتاحف تعلن عن القطع الأثرية لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن القطع الآثرية لشهر ديسمبر بالمتاحف، وذلك في إطار التقليد الشهري الذي تحرص متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية، لإبراز روائع التراث الحضاري المصري.

القطع الآثرية لشهر ديسمبر بالمتاحف

وجاء اختيار القطع الأثرية المميزة لشهر ديسمبر، وذلك بناء على تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية للمتاحف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي هذا التقليد في سياق الدور الثقافي والمعرفي الذي تضطلع به المتاحف، باعتبارها مؤسسات فاعلة في نشر الوعي الأثري والسياحي لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، وترسيخ مفهوم المتاحف كمنصات حية للحوار والتفاعل المجتمعي، بما يسهم في صون الذاكرة الحضارية عبر العصور.

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

وتسلّط القطع المختارة لهذا الشهر الضوء على مناسبتين عالميتين، هما اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتفال برأس السنة الميلادية.

ويحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها ذو الإعاقة، والتأكيد على أهمية دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب المجتمع والتنمية، وفي هذا الإطار، تسلط المتاحف الضوء على الجهود المبذولة لإتاحة وتيسير الزيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير وسائل إتاحة متعددة، وتقديم برامج وورش عمل متخصصة تضمن تجربة متحفية شاملة.

وتشمل القطع المختارة بهذه المناسبة ما يلي:

• متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: يعرض نموذج لكُتبيّة من الخشب المطعّم بالعاج، ترجع إلى العصر المملوكي.

• متحف المركبات الملكية ببولاق: يعرض عربة «كارتة» صغيرة الصنع فرنسية، تعود لعهد الملك فؤاد الأول، أُهديت إلى الملك فاروق من دولة المجر، وصُممت خصيصًا لتدريبه على ركوب الخيل في طفولته.

• متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض لوحة جلدية مزخرفة تحمل أعلام مصر وصورًا للملك فاروق والنيل والفن المصري القديم والمقابر الإسلامية، مؤرخة بتاريخ 6 مايو 1947م.

• متحف طنطا: يعرض تمثال برونزي للملك «نا إف عا رود» من الأسرة العشرين، مع شرح بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

• متحف الإسكندرية القومي: يعرض رأس للمعبودة «سخمت» من الجرانيت، مع لوحات تعريفية بطريقة برايل.

• متحف المجوهرات الملكية: يعرض بروش من البلاتين مرصع بالفيروز والماس من مقتنيات الملكة فريدة.

• متحف مطروح: يعرض تمثال من الحجر الجيري لقزم وزوجته يعود لعصر الدولة القديمة.

احتفالات المتاحف برأس السنة الميلادية

يأتي الاحتفال برأس السنة الميلادية، الذي يُقام عالميًا في ليلة 31 ديسمبر، باعتباره مناسبة ذات جذور تاريخية في التقويمين اليوناني والروماني، ليعكس تنوع التراث الديني والثقافي.

ومن أبرز القطع المختارة بهذه المناسبة:

• المتحف القبطي بمصر القديمة: يعرض مشط من العاج مزخرف بنقوش تمثل معجزات للسيد المسيح.

• متحف قصر محمد علي بالمنيل: يعرض وسام «سان سوفير» الروسي من الذهب.

• متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: يعرض لوحة زيتية ملونة لفارس يمتطي جوادًا.

• متحف الشرطة القومي بالقلعة: يعرض قطعة نسيج قبطية تمثل فارسًا داخل إطار بيضاوي.

• متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 2): يعرض صليب من النحاس والزينك يحمل نقش السيدة العذراء والطفل يسوع.

• متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 3): يعرض مخطوط باللغتين العربية والقبطية، يضم أمثال سليمان وكتاب أيوب.

• متحف إيمحتب بسقارة: يعرض لوحة حجرية للكاهن «بسماتيك» من الأسرة 26.

• متحف الإسماعيلية: يعرض أيقونة البشارة للسيدة العذراء والملاك جبرائيل.

• متحف السويس القومي: يعرض أيقونة خشبية للقديس سمعان.

• متحف كفر الشيخ: يعرض إكليل مزخرف بعبارة «المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام».

• المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: يعرض نحت بارز يمثل الإله «أيون–كرونوس» من العصر الروماني.

• متحف الغردقة: يعرض لوحة حجرية تصور السيد المسيح محاطًا بتلاميذه.

• متحف شرم الشيخ: يعرض أيقونة تمثل السيدة العذراء والسيد المسيح الطفل.

• متحف سوهاج القومي: يعرض لوحة حجرية بيزنطية تصور نسرًا رمزًا للقيامة.

• متحف ملوي بالمينا: يعرض أيقونة قبطية للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح.

• متحف النوبة بأسوان: يعرض أيقونة الملاك «غبريال» تعود إلى الفترة من القرن الرابع إلى السادس الميلادي



