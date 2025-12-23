"استصلاح الأراضي" يواصل إزالة التعديات ويطهر 35 مصرفا وينفذ 47 نشاطا إرشاديا خلال أسبوع

18 حجم الخط

واصلْ قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واصل إزالة التعديات، حيث كشف عن إزالة 13 حالة تعدٍّ في المهد على مساحة إجمالية بلغت 1262 مترًا، خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن فحص والرد على 21 نقطة متغير مكاني بمراكز الحمام وبنجر السكر ومطروح، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي، استعرض خلاله الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، جهود القطاع وأنشطته، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بإزالة التعديات، وتطهير شامل المساقي والمصارف، والجهود الإرشادية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطهير 17 مسقى فرعيا وخاصا بطول 22.5 كيلومتر و18 مصرفًا بطول 19.2 كيلومتر

وأوضح رئيس القطاع أنه تم خلال الأسبوع ذاته، الانتهاء من تطهير نحو 17 مسقى فرعيا وخاصا بطول إجمالي وصل إلى 22.5 كيلومتر، فضلا عن تطهير 18 مصرفًا بطول 19.2 كيلومتر بمناطق بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ، إضافة الى إجراء تعديلات هندسية لمناسيب "مسقى 2" بقرية آدم بمراقبة طيبة، لضمان وصول المياه لنهايات المساقي وخدمة كافة الأراضي التابعة لها.

وتفقد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، خلال ذلك الأسبوع المزرعة التجريبية بمنطقة بنجر السكر، للتواصل مع المنتفعين، لسماع مطالبهم وحل مشكلاتهم، فضلا عن التأكد من انتظام صرف الأسمدة المدعمة لمستحقيها، كما تم المشاركة في مؤتمر المحاصيل الشتوية بالإسكندرية لمناقشة آليات النهوض بمحصولي القمح وبنجر السكر.

وخلال ذلك الأسبوع عقد القطاع نحو 26 ندوة إرشادية و21 مدرسة حقلية بمراقبة غرب النوبارية حول الممارسات الجيدة لمحاصيل القمح والبنجر والفراولة، وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، كما تم متابعة زراعات القمح، وافتتاح جمعيات التعاونية بالاسماعيلية، وغرب النوبارية لتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين فضلا عن عقد 30 جمعية عمومية بمختلف المراقبات.

