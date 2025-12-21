الأحد 21 ديسمبر 2025
سياسة

ناجي الشهابي يثير أزمة بجلسة الشيوخ، ويؤكد: الناس قرفانة بعد موسم الانتخابات

ناجي الشهابي بجلسة
ناجي الشهابي بجلسة الشيوخ
 أثار ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، إشكالية خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء، منتقدا تأخير منح رؤساء الأحزاب الكلمة من حيث المبدأ.

حق رؤساء الأحزاب في أولوية الحديث

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على أهمية منح الأولوية في الحديث لرؤساء الأحزاب السياسية، قائلا: رؤساء الأحزاب لهم أولوية الكلام.

مراعاة رؤساء الأحزاب في الكلمة خلال جلسة الشيوخ 

وتابع: كنت زعيم أغلبية في مجلس الإخوان، لذلك لابد من مراعاة حق رؤساء الأحزاب في الكلمة خلال الجلسة العامة.

وشدد على أهمية أن يكون لكل حزب تمثيل في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، حتى وإن كان لها نائب واحد فقط.

من جانبه طالب المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي، بضرورة الالتزام بضوابط الحديث في موضوع الجلسة.

رفض تعديل قانون الكهرباء

وقال الشهابي: "مش معقول بعد موسم انتخابي، والناس قرفانة وأقول للناس تعالى انت سارق كهرباء وتعالى نحاسبك"، معلنا رفضه تعديل قانون الكهرباء، وتغليظ العقوبات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: كان ممكن يكون معقول لو الحكومة فرقت بين السكني والتجاري في السرقة والاستهلاك.

