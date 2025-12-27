السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطور جديد في اتهام عاطل بإعطاء شقيقته مواد كحولية والتعدي عليها بالجيزة

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بتقديم مواد كحولية لشقيقته والاعتداء عليها داخل أرض فضاء بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

اعترافات عاطل هتك عرض شقيقته في الجيزة

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه قام بتقديم مواد كحولية لشقيقته، فأصبحت فاقدة للوعي وغير قادرة على المقاومة، ثم اصطحبها إلى أرض فضاء واعتدى عليها، وأضاف المتهم في أقواله أن الواقعة تمت دون علم أحد. 

القبض علي المتهم بالجيزة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض فتاة للاعتداء في إحدى المناطق الخالية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تورط شقيق المجني عليها في ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة القضية، مع طلب تحريات المباحث، والاستماع لأقوال المجني عليها، وعرضها على الطب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة أمن الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

نيابة الجيزة تستدعي شهود واقعة اتهام مدرس بهتك عرض تلميذ بالهرم

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات انهيار جزئي لعقار الزاوية الحمراء

الطب الشرعي: فشل محاولات إنقاذ السباح يوسف محمد لطول بقائه بقاع المسبح

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

طلائع الجيش يواجه كهرباء الإسماعيلية في ثمن نهائي كأس مصر

حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالجيزة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads