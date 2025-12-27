تطور جديد في اتهام عاطل بإعطاء شقيقته مواد كحولية والتعدي عليها بالجيزة

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بتقديم مواد كحولية لشقيقته والاعتداء عليها داخل أرض فضاء بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات عاطل هتك عرض شقيقته في الجيزة

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه قام بتقديم مواد كحولية لشقيقته، فأصبحت فاقدة للوعي وغير قادرة على المقاومة، ثم اصطحبها إلى أرض فضاء واعتدى عليها، وأضاف المتهم في أقواله أن الواقعة تمت دون علم أحد.

القبض علي المتهم بالجيزة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض فتاة للاعتداء في إحدى المناطق الخالية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تورط شقيق المجني عليها في ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة القضية، مع طلب تحريات المباحث، والاستماع لأقوال المجني عليها، وعرضها على الطب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

