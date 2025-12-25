نيابة الجيزة تستدعي شهود واقعة اتهام مدرس بهتك عرض تلميذ بالهرم

18 حجم الخط

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان في واقعة اتهام مدرس لغة عربية بهتك عرض تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بالهرم، وطالبت عرض الضحية علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصابتها.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت حبس مدرس لغة عربية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بالهرم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم.

القبض على مدرس بتهمة التحرش بتلميذ

البداية كانت تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس بتعرض نجله تلميذ 8 سنوات بمدرسة للتعليم الأساسى يعاني من تأخر ذهني للتحرش من علي. أ 54 سنة مدرس لغة عربية داخل مدرسة بالهرم، عقب اصطحابه بأحد غرف المدرسة "غرفة الدمج" وقام بخلع بنطاله وهتك عرضه بأصبعه.

وأضاف المبلغ أنه تقدم بشكوى إلى المدرسة والتي أحالت المدرس للإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم.

وأُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.