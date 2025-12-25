الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نيابة الجيزة تستدعي شهود واقعة اتهام مدرس بهتك عرض تلميذ بالهرم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان في واقعة اتهام مدرس لغة عربية بهتك عرض تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بالهرم، وطالبت عرض الضحية علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصابتها. 

كانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت حبس مدرس لغة عربية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض تلميذ داخل مدرسة ابتدائية بالهرم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم.

القبض على مدرس بتهمة التحرش بتلميذ

البداية كانت تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من مهندس بتعرض نجله تلميذ 8 سنوات بمدرسة للتعليم الأساسى يعاني من تأخر ذهني للتحرش من علي. أ  54  سنة مدرس لغة عربية داخل مدرسة بالهرم، عقب اصطحابه بأحد غرف المدرسة "غرفة الدمج" وقام بخلع بنطاله وهتك عرضه بأصبعه.

وأضاف المبلغ أنه تقدم بشكوى إلى المدرسة والتي أحالت المدرس للإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم.

وأُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة مدرس لغة عربية النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي

مواد متعلقة

إصابة شاب بطلق ناري بالهرم، ومصرع حارس في حادث مأساوي بالصف

كشف ملابسات فيديو سيدة تتعدى على عامل مدعية أنها زوجة ضابط شرطة بالجيزة

تقرير الطب الشرعى يؤكد خلو جسد السباح يوسف من الأمراض والمخدرات

النائب العام يبحث مع وزير الاتصالات تحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

الأكثر قراءة

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

لاتهامهم بالتلاعب بالمنصات الرقمية، ترامب يمنع 5 شخصيات أوروبية بارزة من دخول أمريكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads