تجديد حبس المتهمين بواقعة إصابة شخص بطلق ناري على خلفية مشادة بالجيزة

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص، لمعاتبته لهم لتحرشهم بنجلة شقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال فتاة تعرضت للتحرش من قبل 3 أشخاص، بعدما تعرض خالها للإصابة بطلق ناري، لمعاتبته المتهمين.

نشوب مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في الهرم

وأفادت التحقيقات بأن شابا أصيب بطلق ناري، بعدما تعرض لاعتداء على يد 3 أشخاص، بعد معاتبته لهم على معاكستهم إبنة شقيقته.

وكلفت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

تفاصيل إصابة شاب في مشاجرة بالهرم

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا أصيب بطلق ناري وتعرض لاعتداء على يد 3 أشخاص، بعد معاتبته لهم على معاكستهم إبنة شقيقته.

القبض على المتهمين بالتشاجر مع شاب بالهرم

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وترصد فيتو نص عقوبة التحرش الجديدة، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.