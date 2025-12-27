السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في احتراق وتفحم سيارة بشارع الجيش في المنصورة (صور)

احتراق سيارة بشارع
احتراق سيارة بشارع الجيش بالمنصورة، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في احتراق وتفحم سيارة ملاكي بشارع الجيش أمام  البطائق المستعجلة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية على إثر اصطدامها بالرصيف.

إصابة 4 أشخاص في احتراق سيارة بشارع الجيش بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سيارة بشارع الجيش اتجاه المحافظة بمدينة المنصورة.

تحرك أمنية وسيارتي إسعاف لموقع حريق السيارة

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحريق وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى المنصورة  العام وتم السيطرة على الحريق.

أسماء المصابين في حريق سيارة ملاكي 

وكشف مصدر طبي بالمستشفى عن إصابة “البيومي ع ج”، 51 عامًا مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وابنته “شادية ال ع ج”، 42 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت “فاتن ال ش” 38 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، “ رشا ال ا ”، 43 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين منيه محلة دمنة، والحالات مستقرة وتحت الفحص.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتراق سيارة إصابة 4 أشخاص الأجهزة الأمنية في الدقهلية السيطرة علي الحريق النيابة العامة حريق سيارة ملاكي شارع الجيش بالمنصورة محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة العام مستشفى المنصورة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

دراما فانتازيا جديدة، الكشف عن برومو مسلسل"No Tail to Tell" (فيديو)

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

ليفربول والأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، عقوبة التصويت دون وجه حق بالانتخابات

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

70 مرشحا يتنافسون على 35 مقعدا في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads