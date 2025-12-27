دراما فانتازيا جديدة، الكشف عن برومو مسلسل"No Tail to Tell" (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت قناة "SBS" الكورية عن ملامح مشوقة لمسلسلها الجديد “No Tail to Tell”، من خلال طرح الإعلان الترويجي الثاني الذي يمزج بين الفانتازيا والرومانسية، تمهيدا لانطلاق عرضه في منتصف شهر يناير المقبل.

مسلسل No Tail to Tell

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب غير مألوفة تجمع بين "إيون هو" وتؤدي دورها كيم هي يون، وهي "جوميهو" (ثعلب أسطوري ذو تسعة ذيول) من جيل "زد" تتميز بأطوارها الغريبة وإصرارها الشديد على عدم التحول إلى بشرية، وبين "كانج سي يول" ويقوم بدوره لومون، نجم كرة القدم العالمي الذي يتمتع بثقة مفرطة بالنفس تجعله محطا للأنظار أينما حل.

وتظهر شخصية "إيون هو" كروح ثعلبة متمردة، تتجنب فعل الخير حتى في أبسط صوره خشية أن يقودها ذلك للتحول إلى إنسانة، وفي الوقت ذاته تبتعد عن الآثام الكبرى لضمان الحفاظ على قواها الروحية التي جمعتها على مدار ألف عام، وفي المقابل، يبرز "كانج سي يول" كلاعب محترف في أرقى الأندية العالمية، ورغم غروره الواضح، إلا أنه يتميز بانضباط عال ومهارة استثنائية جعلت شهرته تتجاوز شهرة فريقه.

الإعلان التشويقي لمسلسل No Tail to Tell

ويستعرض الإعلان الترويجي الجديد نقاط التحول الغامضة التي عصفت بحياة الثنائي، حيث تتقاطع طرقهما بسبب "أمنية" وحيدة تربطهما ببعضهما البعض، ويظهر التباين الحاد في المواقف من خلال جملة "إيون هو" الغامضة: "ألم أخبرك؟ أنا من يقرر كيف يتم الأمر"، بينما يبدو "كانج سي يول" محبط ومسجون في زنزانة احتجاز، تحت نظرات "إيون هو" التي تحمل ابتسامة غير مفهومة.

تحت شعار "اللحظة التي تغير فيها كل شيء، التوى القدر مرة أخرى"، يكشف المقطع عن اضطرار الثنائي للعيش معا في سكن مشترك بعد تشابك مصائرهما.

وينتهي الإعلان بصرخة ذعر تطلقها "إيون هو" قائلة: "هذا بسببك! لقد أصبحت الآن بشرية!"، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية وقوع هذا التحول الذي كانت تخشاه طوال حياتها.

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "No Tail to Tell" يوم 16 يناير في تمام الساعة 9:50 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.