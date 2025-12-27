طرح البوستر والإعلان التشويقي لفيلم HUMINT بطولة زو إن سونج (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والجاسوسية الكوري "HUMINT" عن الملصقات الدعائية الأولى والإعلان التشويقي الرسمي للعمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائية في 11 فبراير 2026.

فيلم HUMINT

تدور أحداث الفيلم، الذي يخرجه المخرج الشهير ريو سونج وان، في قالب من الإثارة والتشويق حول المواجهة المحتدمة بين عملاء من الكوريتين الشمالية والجنوبية، ويسلط العمل الضوء على التحقيقات في الأنشطة الإجرامية التي تقع بالقرب من منطقة الحدود في مدينة "فلاديفوستوك".

أبطال العمل وتفاصيل الشخصيات

أظهرت الملصقات الدعائية ملامح الشخصيات الرئيسية التي تقود هذا الصراع، فيقدم زو إن سونج دور العميل جو متخصص “العمليات السوداء” في جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي (NIS)، والذي يتتبع خيوط الجرائم الدولية.

بينما يقدم بارك جيونج مين دور بارك جون، وهو قائد في وزارة أمن الدولة بكوريا الشمالية، يتم إرساله إلى فلاديفوستوك لإتمام مهمة غامضة، بينما يؤدي بارك هاي جون دور هوانج تشي سونج وهو القنصل العام لكوريا الشمالية في فلاديفوستوك، والذي يبدي ريبة وتوجسا من وجود "بارك غون".

وتلعب شين ساي كيونج دور تشاي سون هوا، عاملة مطعم كوري شمالي، تتقاطع طرقها مع العميل الجنوبي "جو".

ويجمع أحد الملصقات الشخصيات الأربع معا، في إشارة إلى القصة الدرامية العميقة التي تعتمد على صراع الشخصيات وتصاعد الأحداث، ويحمل البوستر عبارة "Human + Intelligence" (ذكاء بشري)، وهي التفسير المباشر لعنوان الفيلم "HUMINT"، مما يثير التساؤلات حول طبيعة التحالفات والخيانة في عالم الجاسوسية.

وقدم الإعلان التشويقي لمحة سريعة عن المستوى التقني للفيلم، حيث تضمن لقطات لمطاردات مثيرة ومعارك بالأسلحة النارية، مما يعكس البصمة الإخراجية لـ "ريو سونج وان" المعروف ببراعته في تقديم أفلام الأكشن ذات الوتيرة المتسارعة.

