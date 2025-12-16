الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
غارة أمريكية على مواقع الشباب جنوبي الصومال

 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم حركة "الشباب" الإرهابية، قرب مدينة "كيسمايو"، جنوب البلاد.

نداء عاجل للمانحين لتوفير تمويل فوري

 يأتي ذلك بالتوازي مع توجيه الحكومة الصومالية وشركائها نداءً عاجلا للمانحين لتوفير تمويل فوري لدعم قوات الأمن الوطنية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، إنها نفذت غارة جوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية استهدفت مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية على بُعد نحو 50 كيلومترا شمال شرق كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية جوبالاند.

وأوضحت (أفريكوم)، في بيان، أن الضربة ضمن عمليات مشتركة جارية مع الجيش الوطني الصومالي تهدف إلى إضعاف القدرات العملياتية للحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

 

الجهود المتواصلة مع الشركاء الصوماليين لتقويض قدرة حركة الشباب

 وذكرت أن الغارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة مع الشركاء الصوماليين لتقويض قدرة حركة "الشباب" على تهديد الولايات المتحدة وأفرادها والمدنيين.

وتقع المنطقة المستهدفة وفق "أفريكوم في إقليم جوبالاند، الذي لا يزال يشهد حضورا قويا للتنظيم رغم الضغط العسكري المستمر من القوات الصومالية المدعومة دوليا.

ويخوض الجيش الصومالي بدعم من الشركاء الدوليين حربا ضد حركة "الشباب"، منذ أكثر من عقد. كما تنفذ هجمات متكررة تستهدف المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والمدنيين.

وكثفت الولايات المتحدة، ضرباتها الجوية في السنوات الأخيرة دعما للحملة الصومالية ضد التنظيم.

دعم الاستقرار في الصومال

وفي سياق متصل، وجهت الحكومة الفيدرالية الصومالية، وبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أصوم)، ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، نداء مشتركا لتقديم مساهمات مالية عاجلة لدعم قوات الأمن الصومالية.

جاء النداء خلال فعالية لصندوق ائتمان قوات الأمن الصومالية عُقد في مقديشو، بحضور مستشار الأمن القومي الصومالي، ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي.، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتقدّم بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، عبر صندوقها الاستئماني، دعما لوجستيا وعملياتيا للقوات الأمنية الصومالية التي تنفذ عمليات مشتركة ومنسقة مع بعثة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المؤن والوقود والإخلاء الطبي والنقل ومعدات الاتصالات ومرافق قواعد العمليات الأمامية.

ويُعد صندوق ائتمان قوات الأمن الصومالية، القائم على شراكة ثلاثية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، آلية أساسية لضمان توفير الدعم الحيوي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

 

