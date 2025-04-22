الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سلسلة وثائقية حول الحضارة المصرية القديمة على شاشة "الوثائقية" قريبا

جانب من التعاقد،
جانب من التعاقد، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم

وفي ضوء تلك الخطوة، وقّع شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة"، مع الفنان والباحث محمد خميس، في مقر قناة "الوثائقية"، مساء اليوم الثلاثاء، عقد إعداد وتقديم تلك السلسلة الوثائقية، التي تهدف إلى تقديم محتوى معرفي مبسط وعميق في آنٍ واحد، يلقي الضوء على صفحات من الحضارة المصرية القديمة.

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قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية التاريخ المصري القديم الوثائقية شاشة الوثائقية
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