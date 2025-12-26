18 حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة إن وحدات مجموعة قوات الشرق واصلت التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، سيطرت على بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 8 بلدات أوكرانية خلال أسبوع

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: تعتبر السيطرة على هذه البلدة الواقعة في زابوريجيا ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على مواقع للجيش الأوكراني والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني أو تلك المرتبطة بهما.

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة: “ردا على الهجمات التي تشنها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية في الفترة بين 20 و26 ديسمبر ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية، بأسلحة تشمل صواريخ كينجال باليستية فرط صوتية”.

وفي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم، كشفت الوزارة عن قيام القوات الروسية بإسقاط 7 صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" الأسبوع الماضي.

ومن بين خسائر القوات الأوكرانية أيضا، 21 قنبلة جوية موجهة، و6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى "نيبتون" و4 طائرات مسيرة نفاثة و1350 مسيرة أخرى خلال أسبوع.

