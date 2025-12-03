18 حجم الخط

يُشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في فعاليات الدورة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب، الذي ينعقد تحت رعاية رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، خلال الفترة من 3 إلى 13 ديسمبر الجاري بالعاصمة بغداد؛ حيث يقدِّم الجناح أكثر من 250 إصدارًا تشمل مجموعةً من المؤلَّفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة، تعالج أبرز المجالات الفكرية والثقافية المهمة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي.

مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض العراق الدولي للكتاب 2025

ويقدِّم جناح المجلس انطلاقًا من الاهتمام العميق والمحبَّة الكبيرة التي يكنُّها الشعب العراقي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلته تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها "القول الطَّيب"، و"مقومات الإسلام"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، و"العودة إلى الإيمان"، و"كلمة إلى الشباب"، و"في المصطلح الكلامي الصوفي"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"من دفاتري القديمة"، و"إن الدين يسر"، و"نحو اجتهاد فقهي معاصر"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"الطريق إلى الله"، و"حديث في السلام"، و"التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، و"أهل السنة والجماعة"، و"آداب وقيم" وغيرها من الكتب.

"نداء أهل القبلة" وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي يتصدَّران أنشطة مجلس حكماء المسلمين في معرض العراق

كما يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين مجموعةً من الإصدارات المهمة؛ منها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم الدكتور مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ" بقلم عبد الغني الراجحي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 25 إصدارًا جديدًا من إصدارات "الحكماء للنشر" خلال عام 2025، منها "مشكلات افتراق الأمة إلى سنَّة وشيعة.. الأصول والحلول" للدكتور إلياس بلكا، و"إدارة الصراعات في عالم المسلمين" لمؤلفه الدكتور إدريس قسيم، و"صناعة السِّلم الدولي.. استلهام السِّياقات المشتركة"، و"السلم الدولي قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسية"، لمجموعة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام.

الجهود المتواصلة لمجلس حكماء المسلمين لتعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لمجلس حكماء المسلمين لتعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي، وفي تطبيق عملي لمخرجات النسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، التي انعقدت في البحرين فبراير الماضي، وصدر عنها ميثاق "نداء أهل القبلة" من أجل تعزيز وحدة المسلمين ولم شمل الأمة وتوحيد صفها، ينظم جناح المجلس بمعرض العراق الدولي للكتاب سلسلةً من الندوات والمحاضرات المتميزة التي يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز الحوار والتفاهم بين كافة الطوائف الإسلامية، ودور الإعلام والمرأة والشباب ومسئولية العلماء في بناء جسور تواصل فعَّالة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة، والتراث المشترك بين المدارس الإسلامية، ونداء أهل القبلة كدعوة مشتركة لوحدة المسلمين.

كما ينِّظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض العراق الدولي للكتاب، عددًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفكرية والثقافية التي تلبي تطلعات زوَّاره واحتياجاتهم، ويشمل ذلك منطقة خاصة لبيع الكتب، وركنًا مميَّزًا للأطفال، يقدم فيه عددًا من الفعاليات الترفيهيَّة والتعليميَّة المصممة خصيصى لهم.

يُذكر أن مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض العراق الدولي للكتاب، تأتي انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التواصل والتعايش الإنساني؛ حيث يقع جناح المجلس في أرض معرض بغداد الدولي جناح رقم 16 - H6.

