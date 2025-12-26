الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل إسرائيليين قرب العفولة في عملية طعن ودهس

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين اثنين قتلا اليوم الجمعة في عملية طعن ودهس قرب عين حارود في شمال إسرائيل.

حادث طعن ودهس بالأراضي المحتلة

ومن جانبها أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه ورد بلاغ قبل قليل عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة.

شرطة الاحتلال تكشف تفاصيل الحادث 

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إيقاف السيارة المشتبه بها قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم تحييد المشتبه به، تتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن جهتها، أفادت القناة 12 بأن منفذ عملية الطعن دهس أيضا مستوطن يبلغ من العمر 70 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طعن إسرائيل الشرطة الإسرائيلية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح في عملية دهس بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

إحنا آسفين يا ست (2)

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عمرو فتوح: سياسة خفض الفائدة تدعم الصناعة والاستثمار المحلي

بإجمالي 36 قافلة علاجية مجانية، الجيزة تطلق خطة طبية للنصف الأول من 2026

مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل، أبرز المحطات في حياة عبقري التلاوة وسلطان القراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads