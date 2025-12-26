مقتل إسرائيليين قرب العفولة في عملية طعن ودهس

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مستوطنين إسرائيليين اثنين قتلا اليوم الجمعة في عملية طعن ودهس قرب عين حارود في شمال إسرائيل.

حادث طعن ودهس بالأراضي المحتلة

ومن جانبها أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه ورد بلاغ قبل قليل عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة.

شرطة الاحتلال تكشف تفاصيل الحادث

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إيقاف السيارة المشتبه بها قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم تحييد المشتبه به، تتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن جهتها، أفادت القناة 12 بأن منفذ عملية الطعن دهس أيضا مستوطن يبلغ من العمر 70 عاما.

