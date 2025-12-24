وفد وزارة التنمية المحلية يختتمون ورشة عمل بجمهورية كوريا الجنوبية حول إدارة المخلفات

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن مشاركة وفد وزاري بدعوة رسمية من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة بجمهورية كوريا الجنوبية.

شاركت وزارة التنمية المحلية بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير لشئون البيئة والتنمية المجتمعية، ومسئولي قطاعي إدارة المخلفات والتعاون الدولي بالوزارة، وبحضور محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة، ومدراء قطاع المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى، في ورشة عمل خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار التعاون الجاري بين الجانبين لإنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والممول من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة الكورية.

السياسات والأنظمة التي تنفذها جمهورية كوريا فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن ورشة العمل تضمنت عدد من الموضوعات والمناقشات حول السياسات والأنظمة التي تنفذها جمهورية كوريا فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، والاطلاع على التشريعات والقوانين التي تتبع في حوكمة النظام البيئي والحد من الملوثات الناتجة من تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وفد الوزارة والمحافظات التقى مع المدير العام ومسئولي مؤسسة البيئة الكورية (K–eco) وهو الذراع التنفيذية لوزارة المناخ والطاقة الكورية والمنفذ للمشروع، حيث تناول اللقاء الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن أولويات الجانب الكوري في الفترة الحالية وضمن أهم المشروعات التي تنفيذها على المستوى الدولى.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع نائب وزير الطاقة والمناخ والبيئة الكورية والفريق المعني لمناقشة سبل التعاون المستقبلية بين الوزارتين في تعزيز الجهود بالمجال البيئي والتغير المناخي، والتي تضمنت الدعوة إلى إقامة منتدى مصري كوري في مصر لجذب العديد من شركات القطاع الخاص الكورية للاستثمار المباشر بالمحافظات لتوطين الصناعات الكورية في مصر، والإشادة بالتجربة الكورية فى مصر لشركات سامسونج وLG، ومناقشة آفاق نقل التجربة الناجحة للمشروع إنشاء نموذج محاكاة إلي الدول الأفريقية والشرق الأوسط وذلك بشراكة استراتيجية مصرية كورية.

كما تناول الاجتماع الإشارة إلى اهتمام الوزارة بالعمل سويًا في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر خاصة الاقتصاد الدائري وإمكانية إنشاء المدن الخضراء في محافظة من المحافظات المصرية كنموذج للتطبيق.

كما شهد الاجتماع اعتماد والموافقة على التصميم التفصيلي للمشروع الذي تم تصميمه من قبل الشركة الاستشارية الكورية مع الاستشاري الوطني للمشروع، وكذا تم إلقاء الضوء علي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضمن التزاماتها الواردة في اتفاقية المشروع وتوفير المرافق اللازمة للموقع.

الأساليب والطرق المتبعة في إعادة تدوير المخلفات

كما قام وفد الوزارة والمحافظات بعدد من الزيارات الميدانية منها: المجمع المتكامل لتدوير المخلفات والذي يتضمن ست تكنولوجيات مختلفة لمعالجة المخلفات وكذا التوعية البيئية، وزيارة مرافق الدفن الصحى الآمن للمخلفات، وحضور محاضرة حول الأساليب والطرق المتبعة في إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها والتطوير الذى شهدته المنظومة منذ بدأت الحكومة الكورية في تطبيقها منذ ٢٣ عام، إلى جانب ذلك تمت زيارة أحدث الشركات التقنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للاطلاع على المشروعات والبرامج المنفذ في تطوير منظومة المخلفات الصلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي AI والواقع الافتراضي VR في كيفية تطوير وتنمية القدرات العاملين؛ بما يساهم إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع المواقف المحتملة، وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه في مصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشروع إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مركز سقارة يعتبر المشروع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط في إدارة المخلفات الصلبة. ويأتي ضمن البرنامج الثالث للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مستجدات هذا المشروع المهم والانتهاء من تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع توفير كل الدعم للجانب الكوري لتنفيذ المشروع علي الوجه الأفضل.

وشددت د. منال عوض على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال المخلفات الصلبة والمجالات البيئة، وعلى رأسها التجربة الكورية، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

