الجيش النيجيري يعلن تصفية "باكورا" زعيم "بوكو حرام" (فيديو)

أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل أحد قادة جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال عملية عسكرية نفذها في حوض بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون.



وقال الجيش في بيان إن المدعو "باكورا"، واسمه الحقيقي إبراهيم محمودو ويبلغ نحو 40 عامًا، قُتل في "عملية دقيقة" استهدفت مواقع كان يشغلها بجزيرة شيلوا في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، عبر ثلاث غارات جوية متتالية فجر 15 أغسطس الجاري.

وأشار البيان إلى أن باكورا كان يقود فصيلًا مواليًا لزعيم "بوكو حرام" السابق أبو بكر شيكاو، رافضًا الانضمام إلى تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لـ"داعش"، وقد نقل أنصاره إلى جزر بحيرة تشاد داخل الأراضي النيجيرية.

وأضاف جيش النيجر في بيانه أن "طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت 3 ضربات مُحددة ومتتالية على مواقع كان باكورا يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا" في جنوب شرق النيجر.



ونشر التلفزيون النيجيري تفاصيل حول عمليته الأمنية لتصفية محمدو مستعرضًا تاريخه في الانضمام للجماعات المسلحة وأنشطته.

🚨 مقـۦـتل زعيم جماعة بوكو حرام إبراهيم باكورة دورو، المعروف باسم "أبو أميمة"، في منطقة #ديفا.



⭐ The death of Boko Haram leader Ibrahim Bakura Doro , known as "Abu Umaymah," has been reported in the Difa area. pic.twitter.com/WfJfPzbPKf — Issam Khairi (@issam_khairi) August 21, 2025

وتداولت حسابات وناشطون صورة قالوا إنها لزعيم "بوكو حرام" إبراهيم محمدو الذي يعرف في أوساط التنظيم بلقب "أبو أميمة".

وقاد "باكورا" مجموعة موالية لزعيم "بوكو حرام" السابق "أبو بكر الشيكاوي"، رافضًا الانضمام إلى "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" المنافس، حيث انتقل مع مقاتليه إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.

وتولى "باكورا" وهو من أصول نيجيرية قيادة "بوكو حرام" بعد مقتل الشيكاوي في نزاع داخلي بين المتشددين في مايو من العام 2021.



يُذكر أن تمرد "بوكو حرام" بدأ في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من مليوني شخص إلى النزوح من منازلهم.



وتعود جذور "بوكو حرام" إلى عام 2002 حين اشتهرت بعمليات خطف وقتل واسعة، قبل أن تبايع في 2015 تنظيم "داعش" وعدد من الدول، وتغيّر اسمها إلى "ولاية غرب أفريقيا". لاحقًا انقسمت الجماعة إلى جناحين، الأول احتفظ باسم "بوكو حرام"، فيما شكّل الثاني ما يعرف بـ"ولاية غرب إفريقيا".

