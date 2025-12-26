الجمعة 26 ديسمبر 2025
جهاز الاستخبارات التركية يقبض على إرهابي من داعش كان يعد لهجوم ليلة رأس السنة

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو
أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية  بأن جهاز الاستخبارات التركية نفذ عملية ضد داعش، حيث ألقت وكالة الاستخبارات (MIT) القبض على إرهابي من تنظيم داعش، كان يعد لهجوم في رأس السنة.

جهاز الاستخبارات التركية يقبض على إرهابي من داعش كان يعد لهجوم ليلة رأس السنة

وأكد الإعلام التركي أن الاستخبارات نفذت بالتعاون مع المديرية العامة للأمن، عملية مشتركة استهدفت "إبراهيم بورتاكوتشين"، العضو في داعش، والذي تم تحديده كأحد عناصر التنظيم.

وكشفت معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات التركي، أن إبراهيم بورتاكوتشين كان يعمل في تركيا لصالح داعش، ساعيا للانضمام إلى التنظيم في مناطق النزاع، ومستعدا لشن هجوم في تركيا لصالح التنظيم خلال فترة رأس السنة.

عمليات تنظيم داعش 

وتبين أن بورتاكوتشين كان على اتصال بالعديد من المتعاطفين مع داعش محليا ودوليا، وبفضل العمل الدؤوب لجهاز الاستخبارات التركي، تم تحديد موقع الإرهابي.

وبحسب المصادر، فإنه نتيجة للجهود المشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي والمديرية العامة للأمن، تم القبض على إبراهيم بورتاكوتشين في ولاية مالاتيا جنوب البلاد، وتم ضبط مواد رقمية تخصه، ومنشورات محظورة عُثر عليها في منزله.

ونتيجة للتحقيقات، تبين أن المواد التي بحوزة عضو تنظيم داعش، بورتاكوتشين، تتضمن ما يلي:

-برامج تابعة لتنظيم داعش
-صور متعلقة بما يُسمى راية/شعارات تنظيم داعش
-ملفات صوتية استخدمها تنظيم داعش لأغراض تحفيزية في عمليات التفجير الانتحاري ولتشجيع الانضمام إلى التنظيم
-صور ومقاطع فيديو لأعضاء وقادة تنظيم داعش
-محاضر اجتماعات تنظيمية عقدها مع أعضاء تنظيم داعش

