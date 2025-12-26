منة فضالي: محمد رمضان متدين وحافظ القرآن الكريم وأنا بواظب على الصلاة (فيديو)

18 حجم الخط

حلت الفنانة منة فضالي ضيفة على بودكاست “بعد الغياب” الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد، وتحدثت بجرأة عن محطات مؤثرة في حياتها وكشفت سرًّا عن محمد رمضان.

منة فضالي تدافع عن محمد رمضان

استعادت منة فضالي واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، وهي وفاة جدتها التي قامت بدور الأم في طفولتها، مؤكدة أنها كانت مصدر الأمان والدعم والاحتواء. وأوضحت أن جدتها لم تكن مجرد جدة، بل الأم الحقيقية، خاصة في ظل انشغال والدتها بالعمل.

وكشفت أن آخر مكالمة جمعتها بجدتها كانت صباح يوم وفاتها، قبل أن تفارق الحياة بشكل مفاجئ وهي تحتضن صور منة، مشيرة إلى أن هذه الذكرى لا تزال محفورة في وجدانها حتى اليوم، مؤكدة أن وجع الفقد لا يهدأ بمرور الوقت

وتحدثت منة عن علاقتها بالموت، موضحة أنها لا تخشاه كقدر محتوم، لكنها تخاف من الموت المفاجئ لما يحمله من صدمة قاسية. وأشارت إلى معاناتها النفسية من مشاهد الجنائز والمشارح، وهو ما انعكس على عملها الفني، حيث تعرضت لانهيار عصبي منعها من استكمال تصوير أحد المشاهد

وعن علاقتها بوالدتها، عبّرت منة فضالي عن ارتباطها الشديد بها، مؤكدة أنها تمثل كل حياتها، وأنها تضعها اليوم في المرتبة الأولى قبل أي شيء.

وتحدثت عن فترة مرض والدتها بالسرطان، ووصفتها بأنها من أصعب المراحل التي مرت بها، حيث كانت تعيش بين مواقع التصوير والمستشفى تحت ضغط نفسي كبير.



وأكدت أنها ترفض حاليًا ترك والدتها بمفردها، وتحرص على العودة سريعا إلى المنزل لقضاء أطول وقت ممكن معها، خوفًا عليها وحرصا على وجودها

وتطرقت منة إلى كواليس الحياة الفنية، مؤكدة أن كثيرًا من الفنانين يعملون تحت ضغوط قاسية لا يشعر بها الجمهور، مشيرة إلى أن الفنان قد يظهر مبتسمًا أمام الكاميرا بينما يعيش أزمات حقيقية في حياته الخاصة.

وشددت على أن الفن ليس رفاهية كما يعتقد البعض، وأن هناك فنانين يعملون أحيانًا دون مقابل أو بأجور بسيطة من أجل الاستمرار.

وتحدثت منة بصراحة عن تجارب الغدر التي تعرضت لها من أشخاص مقربين، مؤكدة أن أكثر ما آلمها جاء من القريب وليس الغريب، وهو ما جعلها تفقد ثقتها في العلاقات المطلقة، وتقلص دائرة المقربين منها بشكل كبير، معتبرة أن المصالح تحكم كثيرًا من العلاقات.

وعن علاقتها بالدين، أكدت منة التزامها بالصلاة والصيام، وأدائها العمرة أكثر من مرة، مشيرة إلى أن قرار الحج أو الحجاب يجب أن يكون نابعًا من قناعة كاملة واستعداد حقيقي.

وأوضحت أنها إذا قررت الحجاب يومًا ما فمن المحتمل أن تعتزل التمثيل وتسافر لتبدأ حياة مختلفة بعيدًا عن الوسط الفني.

ودافعت منة فضالي عن الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه شخص طيب وجدع وابن بلد، ويقدّم الخير دون إعلانه، وكشفت أنه حافظ القرآن الكريم ويتمتع بوعي ديني حقيقي بعيدًا عن الأضواء، إضافة إلى ذكائه في إدارة مسيرته الفنية ومعرفته الجيدة بكيفية الموازنة بين حضوره وغيابه، مؤكدة أن نجاحه جاء بعد سنوات طويلة من التعب والاجتهاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.