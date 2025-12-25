ختام فعاليات قرعة تخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالطرح السادس "مسكن" بـ18 مدينة

18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ختام فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالطرح السادس "مسكن" بـ18 مدينة والتي استمرت لمدة 3 أيام، وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاه بمدينة ٦ أكتوبر وفقًا للضوابط.

وأضاف الوزير، أن الطرح قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتقدمين (68531) مواطنًا لحجز (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن"، بنظام القرعة العلنية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن طرح تلك الأراضى قد جاء في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

ختام فعاليات إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ب 5 مدن جديدة

وأوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن اليوم شهد ختام فعاليات إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ب 5 مدن جديدة، بين المتقدمين على 848 قطعة أرض إسكان متوسط، منها 42 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم وذلك بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان- المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22020 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 552 متقدما.

وأضاف أن يوم أمس كان قد شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 719 قطعة أرض، منها 34 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، بـ5 مدن، شملت أراضي الإسكان المميز بمدن (قنا الجديدة – ناصر الجديدة "غرب اسيوط")، وأراضي الإسكان المتوسط بمدن (السادات - حدائق أكتوبر- سوهاج الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22468 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 494 متقدما.

وكان يوم أمس الأول كان قد شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم بـ5 مدن شملت أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.

وأكد المهندس أحمد على أن القرعة أجريت بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.

جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13 /11 /2025، بـ 18 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

