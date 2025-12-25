الإسكان تكثف العمل لتسليم المرحلة 6 من شقق سكن لكل المصريين بغرب المطار بأكتوبر الجديدة

الخميس 25 ديسمبر 2025
أعلن جهاز مدينة  أكتوبر الجديدة عن رفع درجة الاستعداد لتسليم وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". 

متابعة ميدانية وتكثيف للعمالة

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، أن هناك جولات تفقدية يومية بالموقع لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة لشركات المقاولات بتكثيف العمالة والمعدات. وأوضح سيادته أن العمل يجري حاليًا على إنهاء 2304 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من خطة تسليمات المرحلة السادسة، مؤكدًا أن تسليم هذه الوحدات لحاجزيها سيتم في المواعيد المقررة.

ربط المرافق وتنسيق الموقع

من جانبها، أفادت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، بأن العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يجري حاليًا ربط المرافق الأساسية (مياه، صرف، كهرباء) وتنسيق الموقع العام (لاند سكيب) تباعًا لهذه الوحدات لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن فور التسليم.

خدمات متكاملة للمواطنين

وأضافت المهندسة إيمان شبيب أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الخدمات لضمان حياة مستقرة للسكان؛ حيث تتم المتابعة المستمرة لإنشاء مجمع الخدمات بقطاع (ب) بمنطقة غرب المطار، والذي يضم:مدرسة تعليم أساسي وحضانة للأطفال ووحدة صحية متكاملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من العمارات السكنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري.

