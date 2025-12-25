الأعلى للآثار: بيع 155 ألف تذكرة لمعرضي كنوز الفراعنة ومصر القديمة

18 حجم الخط

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.



اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار



وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الحساب الختامي لـ المجلس الأعلى للآثار عن العام المالي 2024/2025.

معارض الآثار الخارجية

كما قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإحاطة أعضاء المجلس بما تحظى به المعارض الأثرية المصرية المُقامة بالخارج خلال الفترة الحالية، من إقبال جماهيري واسع، حيث حقق معرض «كنوز الفراعنة»، المُقام حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، حيث تم حتى الآن بيع 87 ألف تذكرة. كما يشهد معرض «مصر القديمة تكشف عن أسرارها»، المُقام بمدينة هونج كونج، إقبالًا ملحوظًا، حيث زاره 68 ألف زائر منذ افتتاحه في أواخر نوفمبر الماضي في حين استقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» 408 آلاف زائر منذ افتتاحه في مارس الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو.



توقيع مذكرات تفاهم في مجال الآثار

وخلال الاجتماع أقر مجلس الإدارة قيام المجلس الأعلى للآثار بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف من بينها مذكرة التفاهم مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الحفائر الأثرية، والبحث العلمي، والعرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق والأرشفة، إلى جانب تبادل إقامة المعارض المؤقتة، فضلًا عن التعاون في مجالات المسح والتنقيب الأثري والتدريب، ومذكرة التفاهم مع ووزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية زيمبابوي، لتقديم الدعم الفني والإشرافي لإنشاء متحف التحرير الأفريقي وتشييد نصب تذكاري لإحياء ذكرى انتصار جمهورية مصر العربية على الاستعمار، وذلك بالحديقة التذكارية للوحدة الأفريقية في زمبابوي، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم مع الإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في إعداد ملف الترشيح الدولي المشترك لموقعي «نقوش بايهليانج» بالصين ومقياس النيل بجزيرة الروضة بمصر، تمهيد لتسجيلهما تسجيلًا مشتركًا على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

