اعمل حسابك، قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية انقطاع المياه يوم السبت المقبل لمدة 6 ساعات لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال ربط خط مياه قطر 400 مم بقرية العزازنة (أعمال مقاول).

 

موعد انقطاع المياه 

وأوضحت رئاسة دكرنس موعد انقطاع المياه وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 6 ساعات تقريبًا.

 

الأماكن المستهدفة بانقطاع المياه 

وأشارت رئاسة مياه دكرنس إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي الوحدة المحلية بدموه وقرية العزازنة.
 

سبب انقطاع المياه 

 ويأتي ذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال ربط خط مياه قطر 400 مم بقرية العزازنة (أعمال مقاول).
 

 وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

