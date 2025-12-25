رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني: الجيش يصطدم بتحديات في توفير الأفراد والدعم المادي

18 حجم الخط

أعلن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاج)، توماس ريفيكامب، اليوم الخميس، أن الجيش الألماني يواجه تحديات في مجال توفير العناصر ومجال الدعم المادي.

وأضاف البرلماني في مقابلة مع قناة Welt التلفزيونية: "نواجه تحديات كبيرة، وذلك في موضوع توفير العناصر والأفراد وكذلك في مجال الدعم المادي".

في الأسبوع الماضي، وافق مجلس الولايات الفيدرالية (البوندسرات) على مشروع قانون لتحديث الخدمة العسكرية، والذي من شأنه، من بين أمور أخرى، إدخال قرعة إلزامية لزيادة عدد المجندين اللازم للجيش الألماني.

تمويل الجيش الألماني

ويحافظ القانون الجديد على الخدمة العسكرية التطوعية في البوندسفير، ولكنه يُدخل التسجيل العسكري من خلال الفحص الطبي الإلزامي لجميع الفتيان الذين يبلغون من العمر 18 عاما.

وينص القانون أيضا على إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري، الذي تم تعليقه في عام 2011، في حالة نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.

في هذه الحالة، سيتمكن البوندستاج من إدخال ما يسمى "التجنيد الإجباري القائم على الحاجة"، وتطبيق زيادة حجم الجيش إلى المستوى المطلوب، بما في ذلك من خلال "الاختيار العشوائي" عن طريق القرعة.

