معاناة سكان المعادي تتفاقم بعد انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات

شهدت منطقة الكورنيش بالمعادي بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، انقطاعًا مفاجئًا للمياه استمر قرابة عشر ساعات متواصلة، ولا يزال مستمرًا حتى وقت كتابة هذا الخبر، ما أثار حالة واسعة من الاستياء والغضب بين السكان، خاصة مع غياب إعلان مسبق أو جدول زمني واضح لعودة الخدمة.

ولم تصدر محافظة القاهرة أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، حتى الآن، أي بيان رسمي يوضح أسباب الانقطاع المفاجئ، أو المدة الزمنية المتوقعة لعودة ضخ مياه الشرب إلى المناطق المتضررة، الأمر الذي زاد من حالة القلق والاستياء بين السكان، في ظل غياب معلومات رسمية حول تطورات أعمال الإصلاح.

معاناة يومية وتأثر الأنشطة الأساسية

وبحسب روايات الأهالي، جاء الانقطاع نتيجة عطل فني طارئ في أحد الخطوط الرئيسية المغذية للمنطقة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه عن عدد من الشوارع والمناطق السكنية بشكل كامل.

واستيقظ المواطنون على صنابير مياه جافة، الأمر الذي تسبب في تعطيل الأنشطة اليومية الأساسية، مثل الطهي والنظافة الشخصية والمنزلية، فضلًا عن تأثر كبار السن والمرضى والأسر التي تضم أطفالًا.

اللجوء إلى بدائل مؤقتة للمياه

واضطر عدد كبير من السكان إلى اللجوء لشراء زجاجات المياه المعدنية أو الاعتماد على كميات محدودة مخزنة لديهم، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه بالمحال القريبة.. كما اشتكى مواطنون من صعوبة التواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة حول أسباب العطل أو الموعد المتوقع لإصلاحه.

مطالبات بسرعة التدخل وحل الأزمة

وطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بشكل عاجل لتخفيف المعاناة، مؤكدين ضرورة تحسين آليات الإخطار المسبق والتواصل مع المواطنين في مثل هذه الأزمات، تفاديًا لتكرارها وما تسببه من أعباء يومية متزايدة.

