ضباط بالداخلية اليمنية في عدن يعلنون دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن عدد من ضباط وزارة الداخلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، عن دعمهم الكامل لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار الضباط في بيان لهم إلى أن وزارة الداخلية تبارك لانتصارات ما وصفوها بالقوات المسلحة الجنوبية في وادي حضرموت والمهرة وشبوة، معتبرين أن تلك العمليات أسهمت في قطع شريان التهريب لدعم الحوثيين.

الجنوب العربي

وأضاف البيان أن هذه الانتصارات شكلت منعطفا استراتيجيا لأمن ما أطلق عليه "الجنوب العربي" والمنطقة، وساهمت في إنهاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتفكيك بؤر التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الضباط أنهم يتابعون باهتمام التطورات الجارية على الساحة الجنوبية والرامية، بحسب وصفهم، لترسيخ السيادة وتحقيق تطلعات شعب الجنوب العربي وحفظ السلم المجتمعي.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية السعودية موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التحالف على التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت في بيان على منصة "إكس" أن هذه الخطوات الأحادية أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني وجهود التحالف، مشيرة إلى تركيز المملكة السابق على وحدة الصف والحلول السلمية.

من جهته، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في منشور على "إكس": "نثمن عاليا الموقف الأخوي الثابت للأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، وجهودهم الصادقة لخفض التصعيد في المحافظات الشرقية، وحماية المركز القانوني للدولة".

وأضاف: "نؤكد التزامنا بالشراكة مع المملكة، وتوحيد الصف من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام".

