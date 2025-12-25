وزير الخارجية يكشف تحركات مصر لحفظ حقوقها المائية بسبب السد الإثيوبي

18 حجم الخط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أي ضرر لمصر في حقوقها المائية، سيكون هناك رد فعل وفقا للقانون الدولي.

مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، من كل الجهات، قائلا: "ولا نقول سد النهضة، وإنما نقول السد الإثيوبي، لأنه ليس نهضة على الإطلاق لأنه عمل أحادي".

تحركات مصر في ملف سد النهضة

وتابع وزير الخارجية: أي ضرر يقع على مصر في حقوقها المائية سيكون هناك رد فعل بالقانون الدولي، لما هو مكفول للدولة المصرية في إطار حق الدفاع عن النفس.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أهمية كبيرة من أجل توصيل المعلومة في مخاطبة الأطراف الأخرى.

تكثيف الزيارات البرلمانية الخارجية

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تكثيف الزيارات الخارجية سواء لرئيس المجلس أو النواب، قائلا: لأنه يمثل أهمية كبيرة في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.

دعم وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية

وقال الدكتور بدر عبد العاطي: وزارة الخارجية لن تتأخر في دعم الدبلوماسية البرلمانية، من خلال جميع مسؤوليها، وكذلك السفارات المصرية في الخارج.

استهداف مصر مستمر

وتابع وزير الخارجية: نحن لا نتكل أن الدنيا هدأت لأن الاستهداف مستمر لمصر "كل شوية يطلعولنا بحاجة"، محتاجين نستبق "مش نستنى المصيبة وبعدين تتحرك"، مشددا على أهمية وجود دبلوماسية وقائية.

الفترة المقبلة مهمة في ملف حقوق الإنسان لمصر

وأكد وزير الخارجية أن الفترة المقبلة، وتحديدا لمدة ٣ سنوات، اعتبارا من يناير المقبل، فترة مهمة في ملف حقوق الإنسان، لاسيما بعد عودة مصر للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن عودة مصر تمثل تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التطورات الموضوعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والبرلمان لدعم ملف حقوق الإنسان

وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق مع البرلمان ونواب الشعب من أجل دعم الدبلوماسية المصرية في كافة المحافل الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.