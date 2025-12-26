رفعت سيد أحمد: ما يحدث في خان يونس ورفح اختراق متعمد ويحتاج إلى موقف عربي موحد

18 حجم الخط

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة، إلى جانب الغارات الجوية على مدينة رفح، يُعد اختراقًا واضحًا وصريحًا لكل ما تم الاتفاق عليه مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف سيد أحمد أن هذه التطورات تؤكد أن إسرائيل انتهكت التفاهمات التي جرى الإعلان العملي عنها خلال قمة شرم الشيخ، مشددًا على ضرورة محاسبة الطرف الذي خرق الاتفاق، رغم محاولات إسرائيل التذرع بحجج واهية.

التجاوزات والخروقات الإسرائيلية مقصودة

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن التجاوزات والخروقات الإسرائيلية ليست طارئة أو ظرفية، محذرًا من الخطأ في اعتبارها مجرد اختراقات مؤقتة، بل هي سياسة ممنهجة تعكس إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها وتنفيذ مخططاتها تجاه الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هذا السلوك العدواني يجد دعمًا غير مباشر في حالة التخاذل العربي، داعيًا إلى موقف عربي موحد بالتنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ، من أجل فرض وقف حقيقي لإطلاق النار، خاصة أن الدول العربية تمتلك العديد من أدوات الضغط، وفي مقدمتها التلويح بالورقة العسكرية، إلى جانب استخدام الورقة الاقتصادية، بما في ذلك وقف أو تقليص المعونات المقدمة للولايات المتحدة الأمريكية.

التلويح بإيقاف التطبيع

وأشار إلى أن العرب يملكون كذلك ورقة الضغط المتعلقة بإيقاف مسار التطبيع، الذي يشهد توسعًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات الطاقة والغاز، مؤكدًا أن وقف هذه المسارات بات ضرورة، لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة الردع.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي في ظل غياب ردع عربي حقيقي يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.