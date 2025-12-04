سرقة 25 كيلو ذهب وفضة من محكمة في إسطنبول

18 حجم الخط

شهدت محكمة بويوك تشكمجة في إسطنبول سرقة غير مسبوقة، حيث اختفت كمية ضخمة من الذهب والفضة من صناديق الأمانات القضائية.

مراجعة تسجيلات الكاميرات لكشف الحقيقة

وبحسب التقارير، فتح تحقيق موسع بعد التأكد من اختفاء حوالي 25 كيلوجرام من الذهب و55 كيلوجرام من الفضة ومجوهرات ذهبية متنوعة كانت مودعة كأمانات قضائية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مدير صندوق الأمانات كان في إجازة مرضية لتلقي علاج السرطان، وتم تعيين نائب له لتولي المسئولية خلال هذه الفترة.

بعد اكتشاف السرقة، وضع القائم بأعمال الضابط قيد الاحتجاز، حيث ذكر في إفادته بأن العديد من الموظفين يدخلون ويخرجون من وحدة الإيداع القضائي، مطالبًا بمراجعة تسجيلات الكاميرات لكشف الحقيقة.

هروب موظف خارج البلاد

ومع ذلك، أشارت الشبهات بسرعة إلى موظف آخر في وحدة الإيداع يدعى إردال ت.. وزعم أنه تغيّب عن العمل يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر، مدعيا وجود مشاكل عائلية.

وتبين من خلال التحقيقات أنه غادر البلاد إلى لندن في 19 نوفمبر، وهو ما عزز الاشتباه في كونه هرب حاملا معه الكمية المسروقة.

مذكرة توقيف بحق المشتبه به وزوجته

نظرا لاستحالة إخراج هذه الكمية الهائلة من المحكمة دفعة واحدة، تم إجراء مراجعة بأثر رجعي لتسجيلات الكاميرات وصولا إلى بداية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى فحص سجلات الاتصالات.

وقد صدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به إردال ت. وزوجته أسماء ت. بتهمة السرقة.

يُشار إلى أن الأمانات المسروقة كانت عبارة عن قطع ثمينة ضُبطت في إطار عملية حديثة، وتضمنت كميات كبيرة من سبائك الذهب والعملات الذهبية المتنوعة (مثل عملات الجمهورية والأتا والغريمس) والأساور والقلادات، بالإضافة إلى الفضة الخام.

