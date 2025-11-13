انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية

18 حجم الخط

هز انفجار ضخم منطقة "كاجيتهانة" في مدينة إسطنبول التركية اندلع على إثره حريق هائل.

وأشارت مواقع ومنصات تركية، في تقارير أولية، بأن الانفجار يلفه الغموض ولم تعرف حتى الآن السبب وراء حدوثه.



ورجح ناشطون وشهود عيان أن يكون الانفجار ناجمًا عن تسرب للغاز في إحدى شقق المبنى السكني الذي شهد الحادثة.



وهرعت قوات الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق الذي نجم عن الانفجار والوقوف على ملابسات الواقعة.



وأفاد حساب ولاية إسطنبول على منصة "إكس" بأن "الانفجار وقع في الطابق الثاني من مبنى مكون من ستة طوابق يقع في شارع جولر في حي يحيى كمال بمنطقة كاجيتهانة حوالي الساعة 22:00 يوم الأربعاء".

