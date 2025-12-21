السجون التركية تنفي تعرض مديرة إعلام إسطنبول للتفتيش العاري

18 حجم الخط

نفت المديرية العامة للسجون التركية (CTE) صحة الادعاءات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى، فاتوش بينار توركر، للتفتيش العاري.

وأوضحت المديرية، عبر بيان نشر على منصة "إكس"، أن جميع إجراءات استقبال المحكومين والموقوفين داخل المؤسسات العقابية، بما في ذلك التفتيش وإدخالهم إلى المؤسسة، تُنفذ بدقة وفق القانون رقم 5275 الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، واللوائح ذات الصلة، مع مراعاة الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والشفافية، والتناسب، وحماية الحقوق الشخصية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحقيقات أوسع تشمل بلدية إسطنبول الكبرى وعددًا من شركاتها التابعة، حيث تم توقيف عدد من المسئولين والموظفين، دون الإفصاح حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة لكل منهم.



