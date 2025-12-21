الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السجون التركية تنفي تعرض مديرة إعلام إسطنبول للتفتيش العاري

المديرة العامة لشركة
المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول
18 حجم الخط

نفت المديرية العامة للسجون التركية (CTE) صحة الادعاءات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى، فاتوش بينار توركر، للتفتيش العاري.

وأوضحت المديرية، عبر بيان نشر على منصة "إكس"، أن جميع إجراءات استقبال المحكومين والموقوفين داخل المؤسسات العقابية، بما في ذلك التفتيش وإدخالهم إلى المؤسسة، تُنفذ بدقة وفق القانون رقم 5275 الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، واللوائح ذات الصلة، مع مراعاة الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والشفافية، والتناسب، وحماية الحقوق الشخصية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحقيقات أوسع تشمل بلدية إسطنبول الكبرى وعددًا من شركاتها التابعة، حيث تم توقيف عدد من المسئولين والموظفين، دون الإفصاح حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة لكل منهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السجون التركية تركيا أسطنبول شركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة بـ13 محافظة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نصائح هامة من الكهرباء لترشيد استهلاك التيار وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

3 اختصاصات للجنة شئون اللاجئين وفقا للقانون الجديد

فحص أكثر من 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads