أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي تاريخي

سجلت صادرات كوريا الجنوبية أعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدفع من الطلب القوي على أشباه الموصلات وسط الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

صادرات كوريا الجنوبية

بلغت قيمة الصادرات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 185 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 6.5% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وهذا الرقم يمثل أعلى قيمة ربع سنوية للصادرات منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 2010.

صادرات أشباه الموصلات القوية

أشار مسئول بوزارة التجارة إلى أن صادرات أشباه الموصلات القوية هي التي قادت النمو الإجمالي للصادرات، متغلبا على أي تأثير محتمل للمفاوضات الجارية حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. 

وأسفرت تلك المفاوضات عن اتفاق تاريخي بقيمة 350 مليار دولار بين البلدين أواخر أكتوبر الماضي.

وقفزت صادرات السلع الرأسمالية التي تقودها أشباه الموصلات، بنسبة 11.2% لتصل إلى 111 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 4.9% مسجلة 23.9 مليار دولار، لتوقف سلسلة من التراجعات استمرت أربعة أرباع متتالية، بدعم من صادرات السيارات.

كما ازداد عدد الشركات المصدرة بنسبة 4.5% ليصل إلى 69.8 ألف شركة، مما يعكس اتساع قاعدة التصدير.

بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

تايوان: نقيم تأثير القيود الصينية على صادرات العناصر النادرة في صناعة الرقائق

على الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين، إلا أن الطلب القوي على المركبات الكهربائية في أوروبا عوض هذا التراجع وحقق نموًا في تلك السوق.

