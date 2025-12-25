الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الروبل الروسي يسجل أقوى أداء عالمي أمام الدولار خلال 2025

الروبل الروسي أمام
الروبل الروسي أمام الدولار
18 حجم الخط

سجل الروبل الروسي أقوى أداء عالمي أمام الدولار خلال عام 2025، متفوقًا بذلك على جميع العملات الرئيسية في موجة صعود فاجأت صناع السياسات وبدأت تثير مخاوف بشأن تداعياتها على اقتصاد البلاد في زمن الحرب.

الروبل الروسي يسجل أقوى أداء عالمي أمام الدولار

وارتفعت العملة الروسية بنحو 45 % منذ بداية العام لتتداول قرب 78 روبلا للدولار، وهو مستوى يقترب من أسعار ما قبل حرب أوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام، ما يجعله أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1994 على الأقل.

أسباب التفوق الاستثنائي للعملة الروسية

يعود هذا الأداء الملحوظ إلى تراجع حاد في الطلب المحلي على العملات الأجنبية بفعل العقوبات الدولية، إلى جانب اتباع سياسة نقدية مشددة للغاية عززت جاذبية الأصول المقومة بالروبل.

 وأبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى يونيو، قبل أن يُخفضه بإجمالي خمس نقاط مئوية ليصل إلى 16 %.


تصنيف الروبل بين الأصول العالمية

وضعت بيانات "بلومبرج" هذا الأداء للروبل ضمن أفضل خمسة أصول عالمية من حيث العائد هذا العام، ليأتي في الترتيب بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب.

المركزي الروسي يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات، والصناعات التحويلية تشهد انكماشا مستمرا

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية

إيرادات الصادرات الروسية

وعلى الرغم من هذا الصعود، تبرز مخاوف اقتصادية من أن قوة العملة قد تؤثر سلبا على إيرادات الصادرات الروسية والميزانية العامة التي تعتمد بشكل كبير على عوائد الطاقة المقومة بالعملات الصعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الروبل الروسي الدولار إيرادات الصادرات الروسية الأصول العالمية سعر الفائدة البنك المركزي الروسي

مواد متعلقة

ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

المركزي الروسي: تباطؤ الاقتصاد يزيد أعباء الشركات والديون المتعثرة

المركزي الروسي يقرر رفع سعر الروبل أمام الدولار في ظل تباطؤ النمو

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الأولى

غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل المواجهة الـ13 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads