قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق قنابل دخانية على نساء وأطفال في ريف القنيطرة السوري

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية قنابل دخانية اليوم الأربعاء على مجموعة من النساء والأطفال بين قريتي العدنانية ورويحينة بريف القنيطرة السورية حيث كانوا يجمعون الفطر البري.

منطقة اعتاد جيش الاحتلال على التوغل فيها خلال الأشهر الماضية

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت القنابل الدخانية على النساء والأطفال بريف القنيطرة الشمالي. وهي منطقة اعتاد جيش الإحتلال على التوغل فيها خلال الأشهر الماضية.

وأوضح التقرير أن القوة الإسرائيلية المعتدية كانت مؤلفة من سيارتين عسكريتين — إحداهما من نوع "هايلكس" والأخرى من نوع "هامر" — وقد أطلقت القنابل الدخانية دون سابق إنذار باتجاه المدنيين.

توغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم واحد من توغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، حيث اعتقلت شابين لعدة ساعات قبل أن تُفرج عنهما.

وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت أمس داخل بلدة جملة في ريف درعا الغربي، تخللها انتشار للآليات العسكرية في عدد من أحياء البلدة، قبل أن تقدم على اعتقال شابين من سكانها.

عمليات تفتيش ومداهمة اعتقلت خلالها شابين

وأفاد مراسل "سانا" بأن "دورية للاحتلال مؤلفة من ست سيارات عسكرية دخلت البلدة فجرًا ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة اعتقلت خلالها شابين قبل أن تنسحب لاحقًا من المنطقة".

وأضاف: إن التوغل ترافق مع انتشار للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي.

وتأتي هذه التوغلات في سياق تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال والتزامه باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

سوريا تطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أراضيها

وشدّدت سوريا على مطالبتها الدائمة بـ"انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أراضيها"، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري "باطلة ولا أثر قانوني لها وفقا للقانون الدولي".

كما دعت دمشق المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ ما يلزم لردع ممارسات الاحتلال".

